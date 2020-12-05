6 декабря 2020 года станет знаменательным днем для земных знаков зодиака. Чего ждать и как правильно его провести — читайте в астрологическом прогнозе от экстрасенсов СТБ!

Овен

Уверенность в себе — ваш главный козырь. Будьте бдительны в рабочих вопросах и не бойтесь проявлять свой характер.

Телец

Идти на риск — это про вас. Вы азартный человек, что порой плохо может сказаться на работе. Поэтому будьте более рациональны.

Близнецы

Принимать решения нужно взвешенно. Отключите сердце и включите мозг. Хватит руководствоваться эмоциями и чувствами. Снимайте розовые очки.

Рак

Вам может показаться, что успех прошел мимо вас. Однако это далеко не так. Делайте снова и снова шаги к реализации своей цели и увидите, как быстро можно все изменить.

Лев

Контролируйте сказанное и сделанное. Не бросайтесь пустыми обещаниями. Чтобы остаться в плюсе и не потерпеть убытки, четко сформулируйте, чего вы ждете от оппонента.

Дева

Вам нужно больше времени уделять близким. Отойдите от забот и проблем. Не нужно браться за любую работу и просиживать ночи напролет перед монитором. Вы все успеете.

Весы

Наконец-то в вас вселилась надежда и вера в светлое будущее. Чувствуете, какие вы окрыленные? Это все общение и контакты с правильными людьми.

Скорпион

Эмоциональное выгорание не за горами. Остановитесь и отдохните. Пересмотрите свои ценности. Не все решают деньги.

Стрелец

Ваша самоуверенность способна погубить все. Не показывайте свое превосходство над другими. Будьте более понимающим и добрым человеком.

Козерог

Хватит обсуждать и перемывать косточки другим. Посмотрите на себя и свое поведение, как вы справляетесь со своей жизнью, на что тратите время.

Водолей

Время прислушаться к самочувствию. Все ли у вас хорошо? Или вы намеренно закрывает глаза на недуг?

Рыбы

Рыб может погубить лень. Сейчас не время расслабляться и отдыхать. Нужно немного поднажать, чтобы выйти на правильный путь реализации своих целей.

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