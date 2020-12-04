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Выходные в декабре 2020: будут ли дополнительные выходные

04.12.2020

Сколько выходных дней в декабре 2020 года? Когда и какие праздники ожидаются в первый зимний месяц? Получится ли запланировать небольшой отпуск? Читайте в материале

Выходные в декабре

Общее количество календарных дней — 31.

Рабочие дни — 22 дня.

Выходные — 9 дней: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 22, 25, 26 и 27 декабря.

Еще один день для отдыха в Украине будет благодаря Рождеству, которое христиане западного обряда празднуют 25 декабря.

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Праздники в декабре 2020

  • 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога, День работников прокуратуры Украины.
  • 2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства.
  • 3 декабря — Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров).
  • 4 декабря — День объятий, День заказов подарков Деду Морозу.
  • 5 декабря — День работников статистики в Украине, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров).
  • 6 декабря — День Вооруженных сил Украины.
  • 7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине.
  • 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией, Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этих преступлений.
  • 10 декабря — День прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля, начало Хануки.
  • 11 декабря — Международный день гор, Всемирный день больных бронхиальной астмой.
  • 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Международный день нейтралитета.
  • 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (день ликвидатора).
  • 15 декабря — День работников суда Украины, Международный день чая.
  • 17 декабря — День работника Государственной исполнительной службы Украины.
  • 18 декабря —  Международный день мигрантов, День работников органов ЗАГСа.
  • 19 декабря — День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций, Международный день помощи бедным, День адвокатуры Украины, День святого Николая.
  • 20 декабря — Международный день солидарности людей.
  • 22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины.
  • 24 декабря — День работников архивных учреждений Украины.
  • 25 декабря — Рождество Христово (за григорианским календарем).
  • 26 декабря — День подарков.
  • 29 декабря — День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.
  • 31 декабря — Последний день года

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