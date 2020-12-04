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Теплые салаты на новогодний стол: топ–5 от участников «МастерШеф»

04.12.2020

Теплые салаты это не только невероятно вкусно, но и полезно. В качестве горячих ингредиентов для них можно использовать ароматные запеченные овощи, отварные корнеплоды, сочное мясо и птицу, поджаренный на гриле до золотистой корочки сыр халуми или тофу. Проверенные рецепты теплых салатов на Новый год от участников проекта «МастерШеф»  найдете в нашей подборке!

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Салат с ростбифом и томатами черри

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Ингредиенты:

  • 500 г говяжьей вырезки
  • 150 г помидоров черри
  • 50 г грецких орехов
  • 2 ч. л. сливочного масла
  • ½ ч. л. сахара
  • 1 ч. л. сушеного базилика
  • Микс салатных листьев  
  • Кунжут
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Ингредиенты для заправки:

  • 75 мл яблочного сока
  • 50 мл оливкового масла
  • 25 мл вустерского соуса
  • 1 ч. л. меда
  • 1 ч. л. дижонской горчицы

Приготовление:

  1. Мясо обжарить на оливковом масле со всех сторон, натереть специями по вкусу и отправить запекаться в духовку на 15 мин при 180 °С. Приготовленный ростбиф тонко нарезать.
  2. В сковороде растопить сливочное масло и выложить помидоры черри. Добавить базилик и сахар. Подержать на огне около 40 сек.
  3. Для соуса смешать все ингредиенты и слегка взбить вилкой. Листья салата порвать. Грецкие орехи порубить.
  4. В салатнике смешать ростбиф, помидоры, грецкие орехи, листья салата и заправить получившимся соусом. Перед подачей посыпать кунжутом.

Салат с жаренным на гриле сыром халуми и апельсином

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Ингредиенты:

  • 225 г сыра халуми
  • 2 апельсина
  • ½ луковицы
  • 1 пучок рукколы
  • 34 веточки укропа
  • ½ граната
  • 1214 помидоров черри
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Ингредиенты для соуса:

  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • 1 ст. л. сока лимона
  • 75 мл оливкового масла

Приготовление:

  1. Сыр нарезать тонкими ломтиками и смазать оливковым маслом. Обжарить на сковороде-гриль по 23 мин. с каждой стороны.
  2. Апельсины филировать и нарезать небольшими дольками. Помидоры черри разрезать на половинки. Гранат почистить и отделить зерна. Зелень порвать. Лук очистить и нарезать полукольцами.
  3. Для соуса соединить оливковое масло с бальзамическим уксусом и лимонным соком. Смешать все ингредиенты для салата и заправить.

Картофельный салат с маринованными овощами

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Ингредиенты:

  • 300 г картофеля
  • По 100 г маринованных огурцов и каперсов
  • По 3 веточки укропа и петрушки
  • ½ луковицы
  • 3 ст. л. растительного масла
  • Соль, перец

Приготовление:

  • Картофель отварить в мундире и нарезать ломтиками.
  • Укроп, петрушку и лук мелко порубить. Огурцы нарезать кусочками.
  • Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить растительным маслом.

Салат с цветной капустой и сушеной клюквой

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Ингредиенты:

  • 1 головка цветной капусты
  • ½ красной луковицы
  • 100 г сушеной клюквы
  • 50 г грецких орехов
  • ½ ч. л. измельченных сушеных трав
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст. л. горчицы
  • 1 ст. л. апельсинового сока
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец

Приготовление:

  1. Цветную капусту разобрать на соцветия и запечь в духовке до румяной корочки.
  2. Красный лук мелко нарезать. Грецкие орехи порубить. Смешать в салатнике капусту, лук, грецкие орехи и сушеную клюкву. Посолить и поперчить, добавить сушеные травы.
  3. Для соуса соединить горчицу, апельсиновый сок, измельченный чеснок и масло. Перемешать и заправить салат.

Салат со свеклой, фасолью и куриной грудкой

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Ингредиенты:

  • 1 куриная грудка
  • 1 крупная свекла
  • 1 банка консервированной белой фасоли
  • 1 пучок листьев салата
  • 2 веточки петрушки
  • 2 ст. л. яблочного уксуса
  • 2 ст. л. растительного масла

Приготовление:

  1. Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности и нарезать кубиками. Отдельно сварить свеклу, почистить и также нарезать кубиками.
  2. С фасоли слить лишнюю жидкость. Листья салата порвать. Петрушку мелко порубить.
  3. В салатнике смешать мясо, свеклу, фасоль, листья салата и петрушку. Заправить уксусом и растительным маслом. Посолить, поперчить и перемешать.

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