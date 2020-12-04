Что приготовил всем знакам зодиака новый день? Узнайте в подробном астрологическом прогнозе на 5 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Выглядеть хорошо и хорошо себя чувствовать — это абсолютно разные вещи. Вы часто стремитесь к красивому внешнему виду, переживая все внутри себя. Попробуйте привести в чувство и прекрасный вид ваши мысли. Хватит переживать и думать лишнее.

Телец

Отдохните и насладитесь прекрасной атмосферой всего происходящего вокруг. Хватит гнаться за статусом и титулами. Порой важно просто быть собой и рядом с важными людьми.

Близнецы

Не совершайте роковой ошибки, доверяя незнакомому человеку. Да, может показаться, что вы слишком хорошо разбираетесь в людях и нечего бояться. Однако это далеко не так.

Рак

Быть в гармонии с собой — вот ваша главная цель. Перестаньте постоянно рассеивать внимание на окружающих и посторонних. Остановитесь и подумайте, а все ли правильно вы делаете?

Лев

Львы заряжены на позитив. В субботу никто и ничто не сможет испортить ваше настроение. Это прекрасная возможность наладить общение с теми, с кем давно потеряли связь.

Дева

Ваши эмоции — это настоящий ураган. Может показаться, что вас все достало и вы готовы сдаться. Не беритесь за битье посуды. Вам следует всего-то успокоиться, выдохнуть и помедитировать.

Весы

Наконец-то все возвращается на свои места. Вы отлично себя чувствуете, нравитесь себе в зеркале, довольны фигурой. Знаете, в чем секрет? В гармонии с собой и внешним миром.

Скорпион

Кажется, что все против вас. Но это не так. Просто вы своим резким и нелюбезным отношением заставили всех взять паузу. Пора бы быть более сдержанным и дружелюбным.

Стрелец

Что было вчера — останется вчера. Хватит заниматься самоанализом, ведь это не способно исправить ваши ошибки. Логичнее всего сделать выводы и извлечь из ситуации урок.

Козерог

Быть у штурвала — ваша задача. Не пускайте ситуацию на самотек. Старайтесь взять лидерство на себя, чтобы сделать так, как хотите именно вы. Звезды сулят сложности, но приятный результат.

Водолей

Не отчаивайтесь по пустякам, ведь вы невероятно удачливый человек. Вас можно уже поздравить с тем, что вы встали на путь верных действий, которые обречены на успех.

Рыбы

Не думайте, что вам позволено все. Иначе рискуете остаться ни с чем. Постарайтесь поработать над собой и своими негативными эмоциями, чтобы быть более сдержанным и рассудительным в сложных ситуациях.

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