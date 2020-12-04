Все, кто верят в чудеса, отмечают 4 декабря День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Именно с этого дня начинают работать новогодние почтовые службы по всему миру, которые позволяют детям отправлять письма с заветными желаниями. А родители, в свою очередь, получают возможность точно узнать, чем порадовать своих чад в Новый год. Читайте в нашем материале историю и традиции этого доброго праздника.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу — история праздника

С приходом декабря люди начинают активно готовиться к Новому году: запасаться праздничными атрибутами, наряжать елки, украшать квартиры и витрины магазинов гирляндами. А дети уже вовсю размышляют на тему желаемых подарков под елочкой, фантазируют и продумывают до мелочей свое послание Дедушке Морозу. Именно поэтому 4 декабря и избрали датой проведения такого важного для малышей праздника — Дня заказов подарков и написания писем Деду Морозу. К тому же до Нового года остается еще практически месяц, а значит, все письма гарантированно будут доставлены адресату.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу — традиции празднования

Традиционно, начиная с этого дня дети самостоятельно или с помощью родителей составляют послания самому доброму волшебнику. В письме ребята стараются рассказать о всех своих добрых делах, совершенных в течение года, и попросить долгожданный подарок. Если же малыши еще не умеют писать, то им приходят на помощь родители, которые активно участвуют в этом креативном процессе, а также делают тематические поделки или аппликации для Деда Мороза.

Куда отправлять письмо с пожеланиями?

Вы можете написать всем известному Санта-Клаусу в Финляндию по адресу: Santa Claus, Arctic Circle, Rovaniemi, Finland, 96930.

Кроме того, сегодня существует множество частных новогодних почтовых служб, которые работают онлайн, принимают письма, отвечают и присылают подарки. Стоимость подобных услуг вполне доступная, а для деток такая обратная связь — настоящее чудо и возможность окунуться в сказку.

Интересные факты о написании писем Деду Морозу

Письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые. Большинство из них верят в реализацию мечты через материализацию написанных слов. Некоторые делают письма-коллажи. Основным принципом оформления желаний является размещение на листе вырезок из журналов. В Украине создано имение Святого Николая: с. Пистынь, Косовский р-н, Ивано-Франковская обл., 78633. Здесь получает письма и сам Дед Мороз. Для отправки писем нужно подходящее оформление. Конверт и марки должны соответствовать новогодним стандартам. Ниже приведен шаблон марок, которые можно наклеить рядом с адресом:

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