Гороскоп на 4 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ
Пятница станет для некоторых знаков зодиака знаковым днем. А вот для кого? Узнайте подробнее в гороскопе на 4 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ.
Овен
Ваша жизнь в ваших руках. Поэтому постарайтесь не тратить ее на глупые размышления, а все ли правильно вы делаете. Живите здесь и сейчас.
Телец
Самый лучший вариант развития всех событий — это ваш карьерный рост. Но если этого вдруг не произойдет, то вы ничего не теряете. Звезды рекомендуют просто еще немного подождать.
Близнецы
Будьте внимательны к знакам судьбы. В пятницу они будут максимально явными. Также прислушивайтесь к своей интуиции!
Рак
Вы хорошо работаете над собой, но не замечаете того, что делают для вас. Поэтому постарайтесь быть более внимательным к близким и их стараниям.
Лев
Львам улыбнется удача. Вы будете ждать приятных известий, которые способны кардинально изменить вашу жизнь. И им определенно быть!
Дева
Девы, остановитесь хоть на мгновение и осознайте, что ваша жизнь кардинально изменилась. Пробуйте найти комфорт в новых условиях, но точно не опускайте руки.
Весы
Вы столкнетесь с событиями, которые послужат важным уроком в жизни. Обратите на все происходящее особое внимание. Более того, посмотрите, как ведут себя те, кто вас окружает.
Скорпион
Ваши действия — это показатель вашего морального и духовного состояния. Поэтому если чувствуете, что поступаете плохо, вам нужны медитация и полное восстановление.
Стрелец
Стрельцам кажется, что они поймали Бога за бороду. Но не спешите делать какие-либо выводы. Еще ничего не ясно, и все может измениться в любой момент.
Козерог
Красивые отношения и неземная любовь — это пока что сюжет для любимого кино. Не гонитесь просто за статусом. Подумайте, что вы чувствуете на самом деле.
Водолей
Ваше внимание часто рассеивается на абсолютно ненужные и неважные вещи. Постарайтесь сосредоточиться на основном. Тогда одно конкретное дело пойдет куда лучше.
Рыбы
Вы окрылены и чувствуете невероятный прилив сил. Так держать. Осталось лишь найти верный источник энергии, ведь вскоре такой заряд пойдет на спад, а поддерживать его будет очень нужно.