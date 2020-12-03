Пятница станет для некоторых знаков зодиака знаковым днем. А вот для кого? Узнайте подробнее в гороскопе на 4 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Ваша жизнь в ваших руках. Поэтому постарайтесь не тратить ее на глупые размышления, а все ли правильно вы делаете. Живите здесь и сейчас.

Телец

Самый лучший вариант развития всех событий — это ваш карьерный рост. Но если этого вдруг не произойдет, то вы ничего не теряете. Звезды рекомендуют просто еще немного подождать.

Близнецы

Будьте внимательны к знакам судьбы. В пятницу они будут максимально явными. Также прислушивайтесь к своей интуиции!

Рак

Вы хорошо работаете над собой, но не замечаете того, что делают для вас. Поэтому постарайтесь быть более внимательным к близким и их стараниям.

Лев

Львам улыбнется удача. Вы будете ждать приятных известий, которые способны кардинально изменить вашу жизнь. И им определенно быть!

Дева

Девы, остановитесь хоть на мгновение и осознайте, что ваша жизнь кардинально изменилась. Пробуйте найти комфорт в новых условиях, но точно не опускайте руки.

Весы

Вы столкнетесь с событиями, которые послужат важным уроком в жизни. Обратите на все происходящее особое внимание. Более того, посмотрите, как ведут себя те, кто вас окружает.

Скорпион

Ваши действия — это показатель вашего морального и духовного состояния. Поэтому если чувствуете, что поступаете плохо, вам нужны медитация и полное восстановление.

Стрелец

Стрельцам кажется, что они поймали Бога за бороду. Но не спешите делать какие-либо выводы. Еще ничего не ясно, и все может измениться в любой момент.

Козерог

Красивые отношения и неземная любовь — это пока что сюжет для любимого кино. Не гонитесь просто за статусом. Подумайте, что вы чувствуете на самом деле.

Водолей

Ваше внимание часто рассеивается на абсолютно ненужные и неважные вещи. Постарайтесь сосредоточиться на основном. Тогда одно конкретное дело пойдет куда лучше.

Рыбы

Вы окрылены и чувствуете невероятный прилив сил. Так держать. Осталось лишь найти верный источник энергии, ведь вскоре такой заряд пойдет на спад, а поддерживать его будет очень нужно.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ