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Гороскоп на 4 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ

03.12.2020

Пятница станет для некоторых знаков зодиака знаковым днем. А вот для кого? Узнайте подробнее в гороскопе на 4 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Ваша жизнь в ваших руках. Поэтому постарайтесь не тратить ее на глупые размышления, а все ли правильно вы делаете. Живите здесь и сейчас. 

Телец

Самый лучший вариант развития всех событий — это ваш карьерный рост. Но если этого вдруг не произойдет, то вы ничего не теряете. Звезды рекомендуют просто еще немного подождать.

Близнецы 

Будьте внимательны к знакам судьбы. В пятницу они будут максимально явными. Также прислушивайтесь к своей интуиции! 

Рак 

Вы хорошо работаете над собой, но не замечаете того, что делают для вас. Поэтому постарайтесь быть более внимательным к близким и их стараниям.

Лев

Львам улыбнется удача. Вы будете ждать приятных известий, которые способны кардинально изменить вашу жизнь. И им определенно быть!

Дева 

Девы, остановитесь хоть на мгновение и осознайте, что ваша жизнь кардинально изменилась. Пробуйте найти комфорт в новых условиях, но точно не опускайте руки. 

Весы 

Вы столкнетесь с событиями, которые послужат важным уроком в жизни. Обратите на все происходящее особое внимание. Более того, посмотрите, как ведут себя те, кто вас окружает.

Скорпион 

Ваши действия — это показатель вашего морального и духовного состояния. Поэтому если чувствуете, что поступаете плохо, вам нужны медитация и полное восстановление.

Стрелец 

Стрельцам кажется, что они поймали Бога за бороду. Но не спешите делать какие-либо выводы. Еще ничего не ясно, и все может измениться в любой момент.

Козерог 

Красивые отношения и неземная любовь — это пока что сюжет для любимого кино. Не гонитесь просто за статусом. Подумайте, что вы чувствуете на самом деле. 

Водолей

Ваше внимание часто рассеивается на абсолютно ненужные и неважные вещи. Постарайтесь сосредоточиться на основном. Тогда одно конкретное дело пойдет куда лучше.

Рыбы 

Вы окрылены и чувствуете невероятный прилив сил. Так держать. Осталось лишь найти верный источник энергии, ведь вскоре такой заряд пойдет на спад, а поддерживать его будет очень нужно.  

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