Сахарный диабет: причины, симптомы, лечение

Сахарный диабет — это эндокринное заболевание, характеризующееся хроническим повышением уровня сахара в крови вследствие абсолютного или относительного дефицита инсулина — гормона поджелудочной железы. Заболевание приводит к нарушению всех видов обмена веществ, поражению сосудов, нервной системы, а также других органов и систем. О том, какие причины вызывают это заболевание, а также о методах лечения рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Виды диабета

Инсулинзависимый диабет (сахарный диабет 1 типа) развивается в основном у детей и молодых людей; Инсулиннезависимый диабет (сахарный диабет 2 типа) обычно развивается у людей старше 40 лет, имеющих избыточный вес; Вторичный (или симптоматический) сахарный диабет; Диабет беременных; Диабет, обусловленный недостаточностью питания.

Причины появления диабета

Основной причиной сахарного диабета 1 типа является аутоиммунный процесс, обусловленный сбоем иммунной системы, при котором в организме вырабатываются антитела против клеток поджелудочной железы, разрушающие их. Главным фактором, провоцирующим возникновение диабета 1 типа, является вирусная инфекция на фоне генетической предрасположенности к этому заболеванию.

Основных факторов, провоцирующих развитие сахарного диабета 2 типа, два: ожирение и наследственная предрасположенность.

Инсулиннезависимый диабет развивается постепенно и отличается умеренной выраженностью симптомов.

Причинами так называемого вторичного диабета могут быть:

заболевания поджелудочной железы (панкреатит, опухоль, резекция и т. д.)

заболевания гормональной природы

воздействие лекарств или химических веществ

определенные генетические синдромы и т. д.

Отдельно выделяют сахарный диабет беременных и диабет, обусловленный недостаточностью питания.

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Чем опасен диабет?

Какова бы ни была причина возникновения диабета, следствие одно: организм не может в полной мере использовать глюкозу (сахар), поступающую с пищей, и запасать ее избыток в печени и мышцах. Неиспользованная глюкоза в избыточном количестве циркулирует в крови (частично выводится с мочой), что неблагоприятно влияет на все органы и ткани. Так как поступление глюкозы в клетки недостаточно, в качестве источника энергии начинают использоваться жиры. В результате в повышенном количестве образуются токсичные для организма, и особенно для головного мозга, вещества, называемые кетоновыми телами, нарушается жировой, белковый и минеральный обмен.

Симптомы сахарного диабета:

жажда (больные могут выпивать 3–5 л и более жидкости в сутки)

учащенное мочеиспускание (как днем, так и ночью)

сухость во рту

зуд кожи (особенно в области гениталий у женщин)

повышенная утомляемость

плохо заживающие раны

резкое похудение у больных с сахарным диабетом 1 типа

ожирение у больных с сахарным диабетом 2 типа

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Лечение сахарного диабета

Больные сахарным диабетом обязательно должны состоять на учете у врача-эндокринолога.

Лечение сахарного диабета включает:

Специальную диету: необходимо исключить сахар, спиртные напитки, сиропы, пирожные, печенья, сладкие фрукты. Пищу нужно принимать небольшими порциями, лучше 4–5 раз в день.

Ежедневное применение инсулина (инсулинотерапия) — необходимо больным сахарным диабетом первого типа и при прогрессировании диабета второго типа.

Применение таблеток, способствующих снижению уровня сахара в крови. Как правило, с таких препаратов начинают лечение сахарного диабета второго типа. При прогрессировании заболевания необходимо назначение инсулина.

Людям, страдающим сахарным диабетом, полезны физические упражнения. Лечебную роль оказывает и снижение веса у пациентов с ожирением.

Лечение сахарного диабета проводится пожизненно. Самоконтроль и точное выполнение рекомендаций врача позволяют избежать или значительно замедлить развитие осложнений заболевания.

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