Вы без особой серьезности относитесь к простуде и частенько переносите ее на ногах? А зря! Ведь в таком случае вы очень рискуете заболеть астмой, эмфиземой и даже раком легких! о том, как не допустить страшных последствий, рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Зачастую обычная сезонная простуда или недолеченные ОРВИ могут быстро обернуться бронхитом. Но развиваться он способен и как самостоятельное заболевание. Чтобы этого не допустить, важно вовремя отличить его от простуды и других инфекций и вылечить.

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Что такое бронхит?

Бронхит – это воспаление бронхов. Наши легкие получают воздух через верхние дыхательные пути. Воздух по трахее попадает в бронхи. Они очень напоминают ветки дерева: у основания они достаточно крепкие и толстые. А к концам похожи на тоненькие веточки – мелкие ответвления бронхиального дерева, на которых расположены альвеолы. Как раз воспаление внутренней стенки этих трубочек и называется бронхитом. Эта болезнь обычно бывает в двух формах: острой и хронической. Если наши бронхи в здоровом состоянии, то воздух по ним хорошо циркулирует. Когда бронхи воспаляются, набухают, кровеносные сосуды на них расширяются, в трубочках начинается отечность, собирается слизь, которая состоит из клеточных белков и лейкоцитов. Это приводит к тому, что проходимость бронхов нарушается, у человека появляется кашель.

Если мы говорим о бронхите, который стал результатом запущенной формы простуды, то здесь речь идет о вирусе или бактерии, которая через дыхательные пути попадает в наши бронхи вместе со вдохом. Если иммунитет человека достаточно сильный, чтобы бороться с возбудителем, то на разных стадиях прохождения внутрь организма в борьбу с ним вступают внутренние «защитники»: в носу – это реснички, которые механически задерживают чужеродные тела, во рту – это слюна, которая содержит фермент лизоцим. Это очень мощный антибактериальный агент, способный разрушать клеточные стенки бактерий, тем самым убивая их. Далее бактериям, проходящим через ротоглотку, преграждают путь миндалины, не только небные, но и глоточные, языковые, трубные, которые находятся на задней стенке глотки. Пройдя весь этот путь, если организм здоровый и иммунитет сильный, бактерии погибают. Но в осенне-зимний период иммунитет слабеет, и организм не может противостоять болезни.

Симптомы бронхита

Без помощи квалифицированного специалиста и прослушивания больного с помощью фонендоскопа сложно обойтись. Ведь только доктор может поставить окончательный диагноз. Но, если прислушаться к дыханию больного, можно попробовать определить, это обычная простуда или имеются осложнения, такие как, например, бронхит. При осложнении простуды, когда у больного начинается сильный насморк, часть слизи из носоглотки попадает по трахее в бронхи и поражает их слизистую. Инфекция из слизи, оказавшись в бронхах, становится причиной воспаления.

Стоит отметить, что в здоровом состоянии ваши бронхи ежедневно производят примерно 30 граммов слизистого секрета, которая выполняет защитную функцию. Но когда в дыхательные пути попадают инфекционные возбудители (бактерии, вирусы) или неинфекционные реагенты, они повреждают клетки слизистой бронхов. Появляется воспаление. Концентрация слизи вызывает затруднение дыхания и нарушение работы легких. Появляется мучительный кашель, который будто разрывает изнутри. Появляются хрипы.

Чаще всего при простуде, которая еще не переросла в бронхит, кашель вызван раздражением глотки и гортани, и имеет характер покашливания. Такое состояние может продолжаться около 2–3 дней. При бронхите же кашель первые 1–3 дня может иметь сухой характер, после он приобретает продуктивный характер с выделением мокроты. Таким образом, мы можем определить первую фазу заболевания. Она характеризуется воспалением и отечностью бронхиальной ткани. Интоксикации на этом этапе не наблюдается. Температура тела держится постоянно на средней-высокой отметке: 37–38 °С.

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Простудная мокрота имеет жидкую консистенцию и прозрачный характер. Начинает отходить на 4–5 день. А при бронхите характер мокроты несколько иной. Сначала слизистые выделения более прозрачные, но часто гуще, чем при простуде. Отходят на 4–5 сутки. Постепенно слизь становится гуще и приобретает желто-зеленый окрас. Длительность кашля при бронхите может достигать одного месяца: типично 2–3 недели.

И еще один определяющий фактор – температура тела. При простуде высокая температура (37–38 °С) сохраняется недолго, максимум 3–4 дня. Если же высокая температура держится больше 7 дней, значит, в бронхах и легких прогрессирует воспаление. И в этом случае лучше отправлять больного на обследование к врачу. Третья фаза болезни характеризуется остаточными воспалительными явлениями: количество слизи уменьшается, температура тела постепенно нормализуется, интоксикация проходит за счет выведения из организма гнойных мокрот.

Таким образом, стоит обратить внимание на 3 основополагающих фактора: температуру тела, характер кашля и длительность кашля (таблица). Если у вас или ваших родных эти показатели совпадают с цифрами левой части таблицы, значит, у вас обычная простуда. Если же хоть один из симптомов схож с показателями правой части таблицы – самое время бить тревогу.

ПРОСТУДА БРОНХИТ Характер кашля Покашливание 2–3 суток сухой кашель 1–3 суток Отхождение мокроты Прозрачная мокрота 4–5 суток Прозрачная мокрота 4–5 суток Желто-зеленая мокрота на 10–15 суток Температура тела 37–38˚С Не больше 3–4 суток Больше 7 суток

Виды бронхита

Аллергический бронхит

Специфическим видом бронхита является аллергический. Чаще всего аллергический бронхит проявляется как обычный респираторный аллергоз. У больного наблюдается легкая температура, есть кашель из-за скопившейся в бронхах мокроты, но воспаления бронхиальной ткани нет. Профилактики никакой не существует. Просто есть люди, предрасположенные к аллергиям, и есть обладатели стойкого иммунитета. Для первых нужны регулярные, минимум раз в полгода приемы курсов иммуномодулирующих препаратов и противоаллергических препаратов, но только после обследования и строго по назначению врача-аллерголога.

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Обструктивный бронхит

Обструктивный бронхит – это воспалительный процесс, сопровождающийся спазмом дыхательных путей, затрудняющим нормальное дыхание и отхождение мокроты. Кашель при обструктивном бронхите характерный: сухой или влажный с посвистыванием, хрипами и одышкой. Обструкция (сужение или спазм) бронхов может быть связана с патологической реакцией дыхательных путей на аллерген. Обычно 3–4 эпизода обструктивного бронхита в год является достаточным условием для обследования у аллерголога: постановки аллергопроб и проведения дифференциального диагноза с бронхиальной астмой. Поскольку именно бронхиальная астма чаще всего возникает как следствие осложнения хронического обструктивного бронхита.

Лечение бронхита

Ни в коем случае не пытайтесь лечить бронхит самостоятельно! Врач должен назначить необходимое обследование и соответствующую терапию.

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