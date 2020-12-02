Телеканал СТБ и Starlight Production совсем скоро покажут новую 8-серийную мелодраму «Объятия лжи». В эфире зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. Но когда же состоится премьера проекта? Дата старта сериала «Объятия лжи» – далее в материале.

Премьера проекта в эфире СТБ состоится 14 декабря в слоте «СТБ-сериал» – в 20:15 с понедельника по четверг.

По сюжету 20 лет назад Тимур и Нана расстались из-за рокового недоразумения. Она вышла замуж за его друга – сына прокурора Андрея – и стала врачом. Тимур остался одиноким и строил карьеру, пока судьба вновь не свела их вместе. Спустя годы он становится замом ее мужа и дает понять Нане, что все еще любит ее. Нана не может ответить взаимностью, хотя и задыхается в золотой клетке. Тимур не догадывается, что ее удерживает возле Андрея не только замужество, но и страшная тайна прошлого. Мужчина видит, что его любимая несчастна, и помогает ей узнать, что действительно произошло много лет назад. Правда изменит жизнь каждого из них…

Производство: Starlight Production.

Автор сценария: Оксана Калитюк.

Режиссер-постановщик: Дмитрий Лактионов.

Оператор-постановщик: Миша Марков.

Генеральный продюсер: Галина Балан-Тимкина.

В ролях: Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов, Александр Кобзарь, Яков Кучеревский, Александр Наумов, Даша Грачева, Анна Адамович, Леся Островская, Ольга Морозова, Ирина Мельник и др.

Video: «Объятия лжи»: дата старта Телеканал СТБ и Starlight Production совсем скоро покажут новую 8-серийную мелодраму Объятия лжи

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