Если вы хотите порадовать своих близких новогодним подарком, но они далеко ― не беда! Новая почта в новогодние праздники переходит на продленный график работы в выходные дни. Читайте, как работает Новая почта на Новый год и Рождество 2021, далее в материале!

С 28 ноября более 1000 отделений Новой почты в областных и крупных районных центрах переходят на продленный график работы в выходные дни. В частности, в субботу отделения будут открыты на час дольше ― до 18:00. В воскресенье время работы увеличится на два часа — с 10:00 (вместо 11:00) до 18:00 (вместо 17:00).

Новая почта изменила график, чтобы не создавать очередей внутри и перед отделениями и чтобы все клиенты успели забрать и отправить посылки, грузы и новогодние подарки близким и родным. Чтобы долго не ждать обслуживания и избегать скопления людей, пожалуйста, старайтесь по возможности не посещать отделения в часы пик (с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00), а планировать визиты на другое время.

Обновленный режим работы отделений будет действовать до конца 2020 года. Точный график работы каждого отделения можно посмотреть здесь: https://novaposhta.ua/timetable

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