Что приготовил новый день каждому знаку зодиака? Узнать об этом вы можете в астрологическом прогнозе на 3 декабря 2020 года. Читайте гороскоп на четверг от экстрасенсов СТБ.

Овен

Постарайтесь наладить взаимоотношения с близким другом, о котором позабыли. Позвоните и поговорите по душам, не бойтесь проявлять инициативу.

Телец

Наконец-то вы расслабились и перестали держать все под своим контролем. Постарайтесь хотя бы день провести в таком режиме релакса и полного покоя.

Близнецы

Близнецам пора за работу. Много дел уже повисли над вами огромной тучей. Перестаньте все откладывать на потом. Самое время браться за разбор.

Рак

Раки узнают, что такое настоящая удача и фортуна. Все будет складываться лучшим образом, как никогда. Поэтому смело предлагайте свои проекты и реализовывайте их.

Лев

Уймите свой пыл. Невероятная энергия начинает выливаться в какой-то негатив. Кажется, пора найти новое занятие, где вы сможете выбрасывать эндорфины.

Дева

Вы слишком много анализируете. Это не позволяет вам вдохнуть жизнь на полную. Прекратите заниматься самобичеванием и начинайте жить.

Весы

Красота — это ваш главный козырь в четверг. Поверьте, порой улыбка и немного обаяния способны спасти вас в самой нелепой ситуации.

Скорпион

Хватит срываться на близких. Они точно не заслуживают такого отношения к себе. Поэтому пересмотрите все последние конфликты и извинитесь за ситуации, в которых вы были неправы.

Стрелец

Будьте более мягким и чувственным. Научитесь сочувствовать и оказывать моральную поддержку. Тогда ваши друзья и родные начнут отдавать еще больше положительной энергии.

Козерог

Если сомневаетесь — не делайте. Звезды сулят убытки и затраты. Поэтому отложите на потом крупные покупки и вложения.

Водолей

Лучшие друзья нужны для того, чтобы помогать и порой просить о помощи. Почему вы стесняетесь позвонить и поговорить по душам? Вам же это крайне необходимо.

Рыбы

Вы серьезно настроены перейти на новый уровень отношений. Поверьте, ваша вторая половина также готова к этому. А вот в работе прослеживается какой-то застой. Начинайте работать и активно действовать!

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