Украина – прекрасная страна для недалеких путешествий. Если вы мечтаете ближе познакомиться со своей родиной и насладиться видами, – попробуйте посетить лучшие места среди гор, берегов и полей. Тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская рассказала о топ-10 лучших мест, увидеть которые мечтает едва ли не каждый украинец. Подробнее читайте в материале.

Манявский водопад (Ивано-Франковская область)

Высота этого водопада около 20 метров. По рассказам местных, эти воды обладают целебными и омолаживающими свойствами.

Оптимистическая пещера (Тернопольская область)

Длина пещеры 240 км, и это только та часть, которая уже изучена. Интересно, что цвет гипса меняется. В верхней части 20-метрового слоя он темно-бурый, а вот в нижнем – желто-серый.

Актовский каньон (Николаевская область)

Длина каньона около 4 километров, а высота скал достигает 50 метров. Но это не помешало ему получить в народе название «Долина дьявола». Название, конечно, пугает, однако рассветы здесь сказочные: скалы становятся розово-багровыми.

Олешковские пески (Херсонская область)

Крупнейшая пустыня Европы. Ее делят на 7 частей, каждая из них отличается своими природными и климатическими особенностями. Здесь встречаются даже небольшие оазисы.

Бакота (Хмельницкая область)

Это село затопили в 1981 году, когда строили новый Днестровский гидроузел. Вы можете здесь рыбачить, заказать экскурсии на теплоходе или просто, забравшись на скалы, наслаждаться пейзажами.

Лемурийское озеро (Херсонская область)

«Украинское Мертвое море». Одна из особенностей этой воды – розовый оттенок из-за водорослей, которые в ней растут. Кроме того, вода и грязи в озере имеют лечебные свойства.

Остров Джарылгач (Херсонская область)

Самый большой остров Украины и настоящая жемчужина Черного моря! Такие себе «украинская Мальдивы». Дикая природа совсем рядом: олени, лани, муфлоны. А вечером к острову часто приплывают дельфины.

Вилково (Одесская область)

Здесь нет такси или метро, ​​дома расположены на отдельных островах, а вместо пешеходных дорожек – кругом вода. За это город называют «украинской Венецией».

Говерла (Закарпатская и Ивано-Франковская области)

Самая высокая точка Украины. 2061 метров над уровнем моря.

Шацкие озера (Волынская область)

24 озера, которые стоит обойти, переплыть, прогрести на лодке, объехать на велосипеде.

Марина Боржемская также советует посетить Букский каньон. Тренер отмечает, что там восхитительно.

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