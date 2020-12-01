Куда направлять свою энергию и силы, чтобы удачно провести день? Чтобы в среду все прошло гладко, читайте астрологический прогноз на 2 декабря 2020 года в гороскопе от экстрасенсов СТБ.

Овен

Будьте уверены, что все сложится лучшим образом для вас. Не переживайте, что от вас могут не зависеть обстоятельства. Они в любом случае будут выгодны для вас.

Телец

Вы чересчур сомневаетесь и анализируете происходящее. Не волнуйтесь, ведь никто даже не заметит вашей оплошности. Вы слишком скептичны и требовательны к себе. Позволяйте себе хоть немного отдыха.

Близнецы

Вы довольно быстро двигаетесь в своих планах. Это прекрасно, но в то же время и опасно. Будьте более бдительны в карьере.

Рак

Не слушайте, что говорят окружающие. Попробуйте быть более сдержанными в проявлении эмоций. Особенно, если отвечаете кому-то на критику. Пусть критикуют, а вы равняйтесь только на себя.

Лев

Вы тоскуете по прошлому. Более того, вам кажется, что лучше, чем тогда, уже не будет. Однако декабрь приготовил для вас настоящий праздник, который может начаться уже в среду.

Дева

Красота спасет мир. Вы об этом знаете, поэтому обращаете особое внимание на свою внешность и вид окружающих. Но прекратите делать замечания, которые отталкивают от вас очень важных людей.

Весы

Все хорошее рано или поздно заканчивается, но не у Весов. Вы просто не умеете замечать лучшее, что готовит каждый раз для вас судьба. Но 2 декабря это будет невозможно пропустить.

Скорпион

Будьте уверены, что в ваших руках любая вещь превращается в произведение искусства. Попробуйте извлекать из этого выгоду. Подумайте, как можно это реализовать.

Стрелец

Не бегите от своих проблем. Остановитесь и постарайтесь их решить как можно скорее. Ведь лавина из нерешенных задач догоняет вас с каждым разом все быстрее и быстрее.

Козерог

Будьте более откровенны в своих проявлениях чувств. Вы слишком скованы и стеснительны. Это мешает строить отношения, выходить на новый уровень и заводить новые знакомства.

Водолей

В среду вы можете быть сбиты с толку. Так много событий, и во всех необходимо успеть поучаствовать. Но звезды сулят вам успех, если вы сможете извлечь выгоду с каждого посещенного места.

Рыбы

Кажется, вы навсегда отпустили прошлое и окунулись в новую жизнь. Наконец-то вы живете сегодняшним днем и осознали все ошибки. Звезды сулят счастливые отношения, если не будете возвращаться к старому.

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