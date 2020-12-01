Что можно есть в Рождественский пост 2020, рассказала Алена Курилова
Рождественский пост длится на протяжении сорока дней. Многие люди используют этот период, чтобы привести мысли в порядок и очистить свой организм. Что можно есть в Рождественский пост, а от чего лучше отказаться, рассказала экстрасенс Алена Курилова.
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Этапы Рождественского поста
- 28 ноября – 19 декабря
- 20 декабря – 1 января
- 2–6 января
Меню на все периоды Рождественского поста
- С 28 ноября по 19 декабря по понедельникам, средам и пятницам следует употреблять пищу, которая не поддавалась термообработке. Допускаются фрукты, овощи, грибы, орехи, хлеб, мед и сухофрукты. По вторникам и четвергам разрешена горячая пища с добавлением растительного масла, например, овощные супы и каши. То же самое можно есть по субботам и воскресеньям, дополнив рацион рыбой и вином.
- Во время праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы допускается рыба, горячая пища, растительное масло и вино.
- С 20 декабря по 1 января по понедельникам, средам и пятницам допускаются необработанные продукты. Во вторник, четверг и в выходные дни можно есть горячие блюда и растительное масло.
- Со 2 по 6 января в понедельник, среду и пятницу – необработанная пища, во вторник и четверг можно есть горячую пищу без масла. На выходных можно добавить к горячей еде растительное масло.
- 6 января, в Сочельник, запрещается есть что-либо до восхождения первой звезды. После – следует начать трапезу с кутьи – традиционного рождественского блюда из зерен пшеницы или риса, подслащенных медом, сухофруктами, изюмом, маком и орехами.
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Экстрасенс Алена Курилова рассказала, что можно есть в Рождественский пост, а от чего лучше отказаться:
«Цель Рождественского поста заключается в духовном и физическом очищении перед Рождеством. В этот период необходимо полностью исключить из рациона пищу животного происхождения.
Меню Рождественского поста довольно строгое. Помимо мясных продуктов, необходимо полностью исключить алкоголь и рыбу. Однако православная церковь разрешает употребление небольшого количества красного вина и рыбных блюд в праздничные дни.
Согласно церковному обычаю, в канун Рождества нельзя есть весь день до появления первой звезды. Этот обычай связан с историей о появлении Вифлеемской звезды, которая возвестила о рождении Иисуса».
Помните, Рождественский пост — еще и время, когда очищаются мысли и душа. В этот период полезно заняться медитацией или другими ментальными практиками.
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