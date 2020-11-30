Первый день зимы в 2020 году — это настоящий вход в новую жизнь для многих знаков зодиака. Чтобы правильно провести этот день, прочтите гороскоп на 1 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Правильно расставленные приоритеты — залог вашего успеха. Постарайтесь научиться формировать список дел и выполнять все пункты на протяжении дня. Заметите, как остается время на свою личную жизнь.

Телец

Отпустите все переживания и проблемы. Вы находитесь в прекрасном месте и с прекрасными людьми. Остановитесь на миг и ощутите, насколько сильно вы влюблены в свою жизнь.

Близнецы

Быть самоуверенным — не всегда хорошая идея. Постарайтесь уделять время и анализу своих ошибок. Потому что пока вы прете как танк, не замечая ничего вокруг, можете пропустить что-то очень важное.

Рак

Хотите красивую историю любви? Начните писать ее сами. Возьмитесь за реализацию мечт партнера, уделяйте ему больше времени, говорите о чувствах и признавайтесь в любви. Это окрылит не только вас, но и вашу вторую половину.

Лев

Прислушайтесь к своему самочувствию. Возможно, вас что-то беспокоит, а вы откладываете это на потом. Но в этот вторник стоит уделить время своему организму, телу, питанию. Пересмотрите отношение к себе.

Дева

Звезды говорят, что эйфория от перемен остается в прошлом. Вы начинаете снова задумываться о будущем и своих планах. Это нормальный процесс. Но чтобы не впасть в глубокую депрессию, посвятите в планы и вторую половину.

Весы

Будьте бдительны. Возможно, кто-то хочет вас обмануть или обвести вокруг пальца. Чтобы этого избежать, попробуйте проанализировать свои действия и откровенность с малознакомыми людьми. Не будьте столь доверчивыми.

Скорпион

Вы погрузились в работу и заботы. Но во вторник стоит отвлечься от всех дел и уделить время семье, родным, близким. Это наполнит Скорпионов новой положительной энергией.

Стрелец

Не переусердствуйте со своей навязчивой идеей. Вы много предлагаете, генерируете. Но порой кажется, что вы фанатично относитесь к заданию и делаете только хуже.

Козерог

Научитесь отстаивать свои границы. Кто-то активно пытается их нарушить, не принимая во внимание ваши интересы.

Водолей

Водолеи в гармонии с собой и внешним миром. Все складывается самым лучшим образом. Попробуйте организовать праздник для своей семьи, отблагодарите их за то, что они всегда рядом с вами.

Рыбы

Рыбы ликуют. Вы отлично себя чувствуете, ведь в вашей жизни кипит работа, любовь и приятные хлопоты. Не бойтесь перемен, принимайте их как данность.

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