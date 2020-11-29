Как правильно начать и завершить грядущую неделю? Кого ждут кардинальные перемены? Читайте подробный астрологический прогноз в гороскопе на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

У Овнов наступает прекрасное время для примирения с родственниками, коллегами и друзьями. Гармоничные отношения между вами и вашими близкими помогут вашему продвижению к мечте. На этой неделе пытайтесь примириться с теми, с кем поссорились. Инициатива должна исходить от вас. Никогда не поздно сделать первый шаг и попытаться сблизиться с дорогими вашему сердцу людьми.

Телец

На этой неделе полезно пересмотреть принципы питания и приблизить их к наиболее здоровым и необходимым для вашего организма. Откажитесь от вредной пищи (жареного, соленого, газированных напитков и сахара), избавьтесь от пагубных привычек и выберите подходящий режим работы и отдыха. Здоровые физические нагрузки обеспечат бодрость телу и духу.

Близнецы

Эта неделя очень важная для формирования вашего мировоззрения, получения фундаментальных знаний, поиска духовной платформы, глубокого изучения философии и даже религиозных систем. Полезными станут путешествия не для развлечения, а для наполнения вашей жизни смыслом. Поездки должны расширить границы вашего сознания, и вы сможете по-новому взглянуть на некоторые трудности в вашей жизни.

Рак

Для свободных Раков эта неделя ― лучшее время для уединения и познания себя. Если ваше сердце пока свободно, звезды не советуют активно искать свою любовь ― лучше предпочесть одиночество, чтобы глубже понять себя. И быть может, уже к концу недели, когда вы ни о ком не будете думать, в вашей жизни может появиться прекрасный принц или принцесса.

Лев

Эта неделя будет очень важной для укрепления отношений с вашим избранником. На второй план могут отойти романтические свидания без особых обязательств. Во-первых, вы обнаружите, что для вас важно чувствовать поддержку и духовное единство, нежели сексуальное влечение, а во-вторых, у вас могут появиться и намерения посерьезнее на ближайшее будущее. Укрепить отношения поможет любая совместная деятельность: хобби, забота о животных, волонтерство и другие интересы.

Дева

Обязательным условием для реализации Дев в карьере станет работа над отношениями. Это может быть социальная сфера или единство с вашим партнером, необходимые для достижения жизненного успеха. Постарайтесь работать над качеством вашего союза, добивайтесь гармонии, доверия и понимания. Если отношения только на начальном романтическом этапе, то ваш потенциал будет достаточно высоким. Можно позволить проводить больше времени с вашим избранником.

Весы

Эта неделя поможет взглянуть далеко за горизонт. Вы поймете, что стоит в основе многих социальных и общемировых кризисов. Постарайтесь не ограничивать себя в порывах узнавать новое, искать идеалы и смыслы в каждом новом дне. Если есть возможность, можете посвятить время путешествиям или знакомиться с людьми издалека, оставаясь дома, в безопасности. Во всяком случае, вам показано быть осторожными и избегать необдуманных поступков в любых рискованных ситуациях и сомнительных финансовых операциях.

Скорпион

Для Скорпионов любой кризис ― это путь наверх, к новому высшему уровню сознания. И на этой неделе представители знака поймут, что это значит: неожиданно вы осознаете, что можете лечить людей. Не держите этот дар в себе, развивайте его. Вы по натуре личность загадочная и мистическая, поэтому можете смело демонстрировать свои таланты в разных сферах. Желательно отказаться от обычных мирских благ и не пытаться построить финансовый фундамент, потому что истинная основа всего ― непостоянство и пустота.

Стрелец

На этой неделе у Стрельцов будет крайне велик соблазн остаться индивидуалистом. Но если вы действительно хотите развиваться, то придется пожертвовать своими эгоистическими желаниями. Сейчас вам крайне важно научиться слушать и слышать окружающих, а также идти на разумный компромисс. Не раздражайтесь от обилия мелочей, которые навалятся на вас дома и на работе. Вы на горьком опыте знаете, что иногда нужно суметь предвидеть проблему заранее, чтобы потом не пришлось решать задачи посерьезнее и заниматься капремонтом.

Козерог

Козероги смогут посвятить себя заботе о здоровье близких, уходу за домашними питомцами и наведению порядка в доме. Настал период, когда поддержание правильного образа жизни будет доставлять вам удовольствие. У вас легко и непринужденно получится создавать уют, готовить еду, делать покупки на рынке. Считайте, что вы знаете, чем себя занять на этой неделе, если вам не нужно ходить на занятия в школу/вуз или ежедневно появляться в офисе.

Водолей

Для Водолеев фриланс сейчас ― наилучший способ организации вашей работы. На этой неделе у вас наступит прекрасный период для самосовершенствования. Учитесь, будьте любознательными, отправляйтесь на поиски новых впечатлений, дерзайте! И в вашу жизнь смогут войти новые важные знания. В конце недели перед вами могут открыться новые горизонты, судьба подарит прекрасные возможности за проявленное трудолюбие.

Рыбы

На этой неделе в делах Рыб может происходить неразбериха от количества задач и появляющихся идей. Используйте этот период, чтобы дать вашим планам основательно зародиться и оформиться. Не настаивайте на немедленной их реализации, доверьтесь своей интуиции. Пусть все происходит планомерно и постепенно. Уже к концу недели вы поймете, что обеспечили себя командой надежных союзников, которые удивительным образом станут частью вашей жизни и окажутся вам полезными.

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