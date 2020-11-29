Гороскоп на 30 ноября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Чего стоит опасаться каждому знаку зодиака? Читайте гороскоп на 30 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Творческих представителей знака посетит прилив вдохновения – вам захочется творить и не отвлекаться на посторонние пустяки! Если обстоятельства позволяют, то не игнорируйте призыв своей музы. В личной жизни царят романтические настроения.

Телец

Работа в коллективе потребует от вас больших усилий, каждый будет тянуть одеяло на себя, вам будет сложно сосредоточиться на общей цели. Чтобы преодолеть этот хаос, вам придется продемонстрировать качества настоящего лидера.

Близнецы

Есть довольно высокая вероятность, что возникнет неотложное дело, которое придется решать незамедлительно. Не забывайте благодарить людей, которые бескорыстно стремятся вам помочь. Если в вас проснется активный теоретик, разбудить практика в вас не получится.

Рак

Вас могут вовлечь в чужие планы, которые в действительности окажутся обманом. Ваша мнительность и фанатизм – главные причины невезения. Поверьте в собственные силы — и тогда удача вам улыбнется.

Лев

Не бойтесь домашнего уединения — возможно, оно окажется более интересным, чем механическое передвижение по привычному маршруту или общение с надоевшими представителями повседневного окружения.

Дева

Вероятно, в понедельник вы увидите результаты ранее приложенных усилий. Может быть путаница в денежных делах, будьте аккуратны и внимательны в обращении с финансами и документами.

Весы

Звезды сулят вам удачу на любовном фронте. Так что пора почистить перышки и выйти из тени. Данный период будет покровительствовать влюбленным представителям этого знака и тем, кто желает пополнить эти ряды.

Скорпион

Не занимайтесь в этот день домашними делами, лучше в вечерние часы немного отдохните. Ваша энергетика в последнее время истощилась, поэтому лучше не усердствовать.

Стрелец

Мелкие разногласия могут стать причиной серьезного конфликта. Благоприятный день, чтобы выплеснуть творческую энергию — займитесь полезным делом.

Козерог

День весьма хорош для общения, как на работе, так и в домашней обстановке. Прислушивайтесь к интуитивным сигналам и делайте выводы – для чего они поступают и почему именно сейчас. Логика может вам подсказывать одно, а интуиция – совсем другое, найдите гармонию.

Водолей

День предоставит вам хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Благоприятное время для спонтанных поездок с семьей или друзьями на отдых за город. Общение с природой напитает вас позитивной энергией и подарит несколько радостных часов.

Рыбы

Постарайтесь не забывать, что у второй половины тоже могут быть проблемы. Оказывайте своему избраннику поддержку, приложите все силы для завершения текущих дел. Пока что не беритесь за новые задачи.

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