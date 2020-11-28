Гороскоп на 29 ноября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Чего стоит опасаться каждому знаку зодиака? Читайте гороскоп на 29 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Отличный день для того, чтобы Овен занялся своей карьерой или решением других амбициозных задач. День наделяет его такими чертами, как организованность, сила воли и способность двигаться к цели (особенно, если это достойная цель). Экстрасенсы обещают, что, направив энергию в нужное русло, Овен сделает уверенный шаг вперед. Единственное «но»: в любых делах ему не стоит полагаться на окружающих – в плане ответственности и дисциплины им до Овна, как до Луны, далеко.

Телец

У Тельца есть шанс убедиться в справедливости пословицы «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Есть большая вероятность того, что какие-то неблагоприятные, на первый взгляд, обстоятельства в итоге обернутся для Тельца удачей. Так что не стоит роптать на судьбу и делать поспешные выводы: вполне может оказаться так, что под видом не слишком позитивных событий судьба подбросит Тельцу приятный сюрприз!

Близнецы

Близнецов ожидает день огромных возможностей, причем эти возможности не зависят от возникающих на пути преград. Напротив, Близнецы будут настроены по-боевому, так что препятствия и сложные задачи лишь разожгут их азарт. То же самое касается и соперников: они будут стимулировать Близнецов, выполняя для них роль красной тряпки перед носом быка. Так что не Близнецам следует опасаться препятствий, напротив – именно они заставляют их бороться и побеждать!

Рак

Раку в любой из сфер его жизни может поступить весьма заманчивое предложение, однако прежде чем на него соглашаться, экстрасенсы советуют как следует подумать. Возможно, предложение действительно окажется выгодным, а может быть, в нем кроется подвох. Чтобы это выяснить, Раку следует собрать побольше информации и лишь потом принять решение. Если же Рак поторопится с ответом, то рискует проиграть, ведь, как известно, не все то золото, что блестит.

Лев

Экстрасенсы предупреждают Льва о том, что к делам не стоит относиться слишком серьезно. Особенно это касается бытовых вопросов, рутины и мелочей. Страшно представить, какое напряжение может возникнуть, если стараться сделать все правильно, «от и до», досадуя о малейшей ошибке! Лев же будет настроен так, что любая неправильность способна лишить его душевного равновесия. Впрочем, исправить это нетрудно: достаточно посмотреть на себя со стороны и не забывать о чувстве юмора.

Дева

События благоприятствуют Деве, а судьба может подкинуть ей приятный сюрприз. Не исключено повышение по службе, подарок, незапланированные деньги. Единственный подвох этого дня – отношения с окружающими: Дева может случайно испортить их, чересчур сосредоточившись на себе и своих успехах. Возможно, добиваясь своего, Дева будет слишком толкаться локтями, или же наоборот, ее достижения вызовут зависть. Как бы то ни было, Деве стоит вести себя скромнее, стараясь не задевать чужие чувства.

Весы

День Весов обещает быть наполнен эмоциями и душевным общением! Экстрасенсы советуют им посвятить как можно больше времени любимому человеку, друзьям и родным. Даже простое времяпрепровождение в кругу близких подарит Весам мощный заряд позитивной энергии. Если же между Весами и близким человеком назрел важный разговор, лучше всего, не откладывая, провести его именно в этот день: в воскресенье Весам можно не беспокоиться о том, правильно ли их понимают.

Скорпион

Скорпион способен демонстрировать огромную активность в делах, однако экстрасенсы предостерегают его от поспешных поступков и решений. День склоняет Скорпиона к тому, чтобы сначала действовать, а потом уже размышлять, и это способно сказаться на делах не лучшим образом. Чтобы не наломать дров, нужно не поддаваться эмоциональным порывам, обуздывать свое нетерпение и действовать по правилу: «Семь раз отрежь», то есть «отмерь»…

Стрелец

Стрелец имеет шанс почувствовать себя на коне! День наделяет его такими качествами, как решительность, целеустремленность и проницательность, благодаря чему даже сложные дела будут даваться ему легко. Он способен разобраться в запутанной проблеме, найдя пути ее решения. Его планы будут отличаться четкостью, а действия эффективностью, причем это касается не только его собственных дел, но и проблем окружающих – Стрелец охотно проявит широту души и поможет тому, кто к нему обратится за помощью.

Козерог

День дарит Козерогу огромный, практически безграничный, потенциал! Главное для него – не упустить момент, чтобы воспользоваться всеми благоприятными возможностями. Экстрасенсы призывают Козерога не сидеть дома – ведь под лежачий камень вода не течет, а стараться быть в самом центре событий. Последовав этому совету, Козерог способен многого добиться: день предоставит ему шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Ну, а если он этим шансом не воспользуется, его право. Как говорится, «не хочу» – вот причина, «не могу» – лишь предлог.

Водолей

Экстрасенсы склоняют Водолея к тому, чтобы провести этот день в тишине – и внешней, и внутренней. Настало время отстраниться от происходящего, чтобы взглянуть на события со стороны. Чтобы настроиться на медитативную волну, Водолею достаточно избегать активного общения, прислушиваясь к голосу подсознания. Неторопливые раздумья, расслабляющая ванна, ароматические свечи или даже просто ленивое лежание на диване помогут Водолею заглянуть в себя, найдя ответы на волнующие его вопросы.

Рыбы

Это замечательный день, когда чувства Рыб будут находиться в равновесии. Экстрасенсы дарят им гармонию с миром и с собой, и это почувствуют все, кто находится с ними рядом. Благодаря позитивным эмоциям Рыбам будет несложно завоевать расположение людей и, если нужно, заручиться их поддержкой. Этот день идеален для новых знакомств, общения, романтики, творчества. Проведите его рядом с теми, кто вам дорог, – вас ждет море радости, искренности и любви!

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