Выходные в декабре 2020: будут ли дополнительные выходные
27.11.2020
Сколько выходных дней в декабре 2020 года? Когда и какие праздники ожидаются в первый зимний месяц? Получится ли запланировать небольшой отпуск? Читайте в материале
Выходные в декабре
Общее количество календарных дней — 31.
Рабочие дни — 22 дня.
Выходные — 9 дней: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 22, 25, 26 и 27 декабря.
Еще один день для отдыха в Украине будет благодаря Рождеству, которое христиане западного обряда празднуют 25 декабря.
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Праздники в декабре 2020
- 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога, День работников прокуратуры Украины.
- 2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства.
- 3 декабря — Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров).
- 4 декабря — День объятий, День заказов подарков Деду Морозу.
- 5 декабря — День работников статистики в Украине, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров).
- 6 декабря — День Вооруженных сил Украины.
- 7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине.
- 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией, Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этих преступлений.
- 10 декабря — День прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля, начало Хануки.
- 11 декабря — Международный день гор, Всемирный день больных бронхиальной астмой.
- 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Международный день нейтралитета.
- 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (день ликвидатора).
- 15 декабря — День работников суда Украины, Международный день чая.
- 17 декабря — День работника Государственной исполнительной службы Украины.
- 18 декабря — Международный день мигрантов, День работников органов ЗАГСа.
- 19 декабря — День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций, Международный день помощи бедным, День адвокатуры Украины, День святого Николая.
- 20 декабря — Международный день солидарности людей.
- 22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины.
- 24 декабря — День работников архивных учреждений Украины.
- 25 декабря — Рождество Христово (за григорианским календарем).
- 26 декабря — День подарков.
- 29 декабря — День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.
- 31 декабря — Последний день года
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