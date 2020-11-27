Гороскоп на 28 ноября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Чего стоит опасаться каждому знаку зодиака? Читайте гороскоп на 28 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

У вас будет много физических сил, поэтому вам все удастся осуществить. Единственная проблема – личные отношения. Вам нужно быть терпимее к чужому мнению или меньше шутить над другими. А также вам не стоит давить на тех, кого вы любите, подчинять их. День связан с расходами, покупками. Но вы можете себе такое позволить.

Телец

Можете смело ставить перед собой большие цели – все получится. А вот если не знаете, чем себя занять, и цели у вас нет, то все равно лучше не бездельничать. Не отказывайте людям, которые просят вас о помощи. Может быть, именно это и есть самая полезная для вас цель в данный момент.

Близнецы

День может быть связан с какими-то переживаниями. Или же вы просто скучаете в одиночестве. Возможно, вы закончили важное дело, но осталась куча энергии, и вы не знаете куда ее деть. Лучшее применение – мелкие домашние дела. Не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Не спешите принимать ответственные решения, вам требуется еще время, чтобы все обдумать.

Рак

День позитивный, эмоциональный. Вы ощущаете удовлетворение от результатов затраченных прежде усилий, или же вам просто уютно в окружении людей, с которыми сегодня вас свела судьба. Вероятны приятные известия, новости издалека. Хороший друг, может быть, что-то правильно вам посоветует.

Лев

Вы, возможно, планировали отдохнуть, расслабиться, но различные мелочи отнимают силы и мешают наслаждаться покоем. Например, вас могут доставать звонки от коллег или же проблемы на работе, которые придется экстренно решать. Но не раздражайтесь, ваши усилия не пропадут напрасно. Также вам стоит экономить силы и не перенапрягаться.

Дева

Вы на эмоциональном подъеме. Можете убедить друзей, что придуманное вами достойно воплощения. Будете много и убедительно говорить. Сможете зажечь в других энтузиазм и направить его в выгодное для вас русло. А еще в субботу может получиться то, что раньше никак не выходило. Много времени будет проведено в хорошей, интересной компании.

Весы

Вы, вероятно, будете планировать семейный бюджет, обсуждать вопросы экономии, покупки. Может быть, дети просят купить им дорогую игрушку, но вы не считаете, что их стоит баловать. Однако устраивать ссоры из-за денег не стоит. Также у вас могут быть сильные желания, связанные с любовью, сексом. Они пока осуществиться не могут.

Скорпион

У близкого человека может возникнуть проблема, к которой вы не должны относиться равнодушно. Для вас в этот день важнее помогать другим, чем заниматься собой. Вас очень скоро отблагодарят. А еще это хороший момент для свиданий, повезет в любви. Могут осуществиться самые сокровенные желания.

Стрелец

Вам стоило бы основательно выспаться, побыть дома, восстановить силы. Из дел показаны только кухня, уборка или покупки. А также все то, что не слишком напрягает и не вызывает волнения. А вот новых дел лучше не начинать, свиданий не назначать. И по возможности не соглашаться на предложение шефа поработать в выходной.

Козерог

Вам требуется общение. Дома лучше не сидеть, вытягивайте друзей на прогулку. Ваши поступки могут отличаться легкомыслием, также вы можете разбалтывать тайны или распускать слухи. Отсюда – некоторый риск конфликтов, но он незначительный. В любви вам должно повезти. Хороший момент для свиданий.

Водолей

Хороший момент, чтобы оставаться дома и заниматься небольшими, привычными делами. Может быть, вам предстоит общение с родственниками, долгие и душевные разговоры, в том числе о прошлом. Сутолока, скопление людей будут раздражать, да и эпидемия, поэтому лучше не ходить по магазинам. Будет трудно побороть усталость. Есть риск зря потратить кучу времени и как следует не отдохнуть.

Рыбы

День обещает множество приятных впечатлений. Вы проведете много времени в компании друзей, будете общаться, может быть, сплетничать. Узнаете нечто для себя важное, или же болтовня приятелей натолкнет вас на интересную мысль. Вероятно, вам предстоят поездки.

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