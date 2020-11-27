Мы хотим рассказать вам немного фактов из истории про «черную пятницу». А также в нашем материале вы узнаете, у каких магазинов в Украине и Киеве есть предложения к «черной пятнице» 2020! Читайте подробнее в статье.

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«Черная пятница» 2020: магазины

Онлайн-магазины одежды: Kasta (до -90%, с 16 по 27 ноября), LeBoutique (до -90%, с 27 по 30 ноября), Answear.ua (до -70%), La moda (до -40%, с 20 по 30 ноября), Всі.Свої (с 23 по 30 ноября), Top Secret (до -40%), BeeLure (до -75%), BonPrix (от -30%, по 30 ноября), AliExpress (до -60%) и другие уже присоединились к «черной пятнице» Украины.

Также в период «черной пятницы» 2020 вы сможете купить косметику, ювелирные украшения и бытовую технику по существенным скидкам. Вот список всех магазинов данного сегмента, которые точно примут участие в «черной пятнице» 2020:

Ювелирные украшения: Gold.ua (до -70%, с 23 по 29 ноября), Золотой век (до -60%), Pandora (до -40%, с 21 по 29 ноября), SRIBNA KRAINA (до -70%, кешбек 100 грн за каждые 500 грн в чеке).

Косметика: YVES ROCHER (до -40%), Bomond (-30% на все, до -70% на избранный ассортимент), Makeup (до -90% на избранный ассортимент), PARFUMS (до -80%), Notino (-25% на топ-бренды, по 30 ноября).

Цифровая и бытовая техника: Comfy (до -50%, с 28 ноября по 1 декабря), Eldorado (до -70%, с 20 по 30 ноября), Allo (до -50%, с 23 по 30 ноября), Rozetka (до -65%, с 23 по 29 ноября), Moyo (до -55%, с 23 по 29 ноября), Citrus (до -77%, с 23 по 30 ноября), F.ua (до -80%, с 13 по 29 ноября), Фокстрот (до -70%, с 23 по 30 ноября), Vodafone (до -70%, с 23 по 30 ноября).

Детская одежда и игрушки: Pampik (до -60%, с 23 по 30 ноября), Kid Butik (до -70%, с 23 по 27 ноября), Berni (1+1=3, по 30 ноября), Bembi ( 27 ноября бесплатная доставка при заказе от 300 грн, -30% на осеннюю коллекцию), Panama ( до -70%).

«Черная пятница» в Украине

«Черная пятница» 2020 в Украине в этом году выпадает на 29 ноября!

Какие города Украины будут принимать участие в черной пятнице 2020? В этом году жители Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова, Николаева, Запорожья, Винницы, Луцка, Тернополя и Ровно смогут ощутить на себе веяния запада и принять участие в «черной пятнице» распродаж и скидок. Также советуем вам обратить внимание на интернет-магазины, которые в этом году уже активно готовятся к этому событию и предлагают скидки до 80%!

«Черная пятница»: история праздника

В 19 веке в США появилась такая традиция – устраивать огромные скидки в предрождественский сезон. «Черная пятница» обычно попадает в период с 23 по 29 ноября, в связи с тем, что устраивать такие скидки-распродажи начали американцы в Филадельфии, сразу же после Дня благодарения в далеком 1966 году. А праздник День благодарения в Америке празднуют ежегодно каждый четвертый четверг ноября.

Обычно после празднования на дорогах Филадельфии образовывались огромные пробки. Из-за этой неприятности пятницу после Дня благодарения стали называть «черной». А потом перенесли данное название и на грандиозные распродажи, акции и давки в магазинах в этот период. Этот день не является официальным выходным или праздником в Америке, но люди стараются взять отгулы, чтобы успеть приобрести товары и сэкономить семейный бюджет.

В Украине дата «черной пятницы» также выпадает на последнюю пятницу ноября и уже давно стала привычным днем распродаж. Хотя пока в Украине «черная пятница» не достигла таких масштабов, как в США. Причина, скорее всего, в том, что наши магазины еще не готовы предлагать такие же скидки и акции покупателям, как магазины в Америке.

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