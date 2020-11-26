Гороскоп на 27 ноября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Чего стоит опасаться каждому знаку зодиака? Читайте гороскоп на 27 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овнам 27 ноября, скорее всего, покажется нелегким какой-то вопрос. Не спешите с ответом и не стесняйтесь переспросить, если что-то покажется недостаточно ясным. В целом же пятница будет иметь позитивный окрас, и это особенно ощутят те, кто стоит на пороге новой романтической связи.

Телец

Тельцам в пятницу будет полезно почаще делать остановки в делах. Вероятней всего, энергетический потенциал окажется недостаточным для того, чтобы нормально выполнить весь спектр намеченных дел. Не стесняйтесь обращаться за помощью.

Близнецы

Близнецов в этот день никто и ничто не сможет остановить от движения по намеченной траектории. Даже если возникнут сотни помех, это не обнулит вашу решительность. Успех, скорее всего, все же будет достигнут, но имеется риск, что масштаб его окажется меньше, чем изначально предполагали. Не стоит отчаиваться.

Рак

Ракам не рекомендуется расслабляться. Даже почувствовав, что вот-вот достигнете долгожданного успеха, продолжайте действовать, напрягая все силы. Вечером, скорее всего, уже не будет помех для полноценной эмоциональной разгрузки. Можно позволить себе побездельничать, обсудить последние новости в кругу членов семьи, прогуляться на свежем воздухе или помечтать.

Лев

Многие Львы 27 ноября могут рассчитывать на крупный профессиональный успех. Нельзя исключать, что будет получена премия, более высокий профессиональный разряд или назначение на престижную должность. Тем, кто уже отправился на покой или находится в отпуске, следует проводить этот день за пределами дома.

Дева

Девам в этот день не возбраняется слегка покапризничать. Возможно, именно так будет достигнута цель, долго казавшаяся невыполнимым желанием. В работе следует проявить повышенный энтузиазм. Нельзя исключать, что продуктивность этих трудов будет оценивать чье-то незримое око.

Весы

Весам в этот день не стоит думать, забегая наперед. Живите здесь и сейчас, ставьте перед собой небольшие задачи, не переставайте контролировать свое самочувствие. Избегайте людей, от которых исходят агрессия и пессимизм. Если есть старший родственник, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, непременно помогите ему материально или каким-то конкретным поступком.

Скорпион

У Скорпионов 27 ноября может появиться навязчивая идея о том, как стремительно разбогатеть (добиться расположения какой-то конкретной особы, избавиться от лишнего веса, заполучить кресло вышестоящего руководителя). Прежде чем действовать, соизмеряйте все потенциальные риски. Эмоциональный окрас этой пятницы, скорее всего, окажется нестабильным.

Стрелец

В поведении некоторых Стрельцов в пятницу будут прослеживаться сомнения или страх. Такое состояние оправданно накануне ответственных переговоров, встреч, презентаций, публичных выступлений и собеседований. Если все перечисленное не актуально, необходимо разобраться в себе.

Козерог

Козероги в этот день могут задуматься о духовности. Как следствие, появится желание всем помогать, опекать бездомных животных, читать религиозную литературу или культивировать в подрастающем поколении «разумное, доброе, вечное». Пятница не самый подходящий период для старта творческих и бизнес-идей.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется по максимуму упростить список первостепенных задач. Это сэкономит энергетический потенциал и не позволит испытать большую усталость. И силы, и нервы, скорее всего, понадобятся уже после того, как все основные дела останутся позади.

Рыбы

Некоторым Рыбам в этот день удастся избавиться от части застарелых проблем. Высока вероятность, что благодаря счастливому случаю вы преодолеете финансовый дефицит, удачно решите вопрос с поиском достойной вакансии, наладите контакт с власть имущей особой или заключите перемирие в конфликте с партнером по браку.

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