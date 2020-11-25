23 ноября на телеканале СТБ состоялась премьера многосерийной авантюрной мелодрамы под названием «Цвет страсти» автора Татьяны Гнедаш. Производство ― Artforms production по заказу телеканала СТБ. Как проходили съемки? И как к своей роли готовился главный актер сериала «Цвет страсти» Юрий Фелипенко? Читайте прямо сейчас!

Каким предстает ваш персонаж в сериале «Цвет страсти»?

Мой персонаж ― старший лейтенант, служащий оперативного отдела, у которого в течение сериала очень кардинально меняется судьба. Он находит настоящую любовь. Персонаж ― молодой парень, который очень справедливый. По сути, все, что с ним случается, ― это только из-за его острого чувства справедливости, на которое он опирается и хочет делать по-честному. А многие не хотят.

Режиссер дает указания, как правильно играть?

Да, это его видение. Он видит все немного дальше, он над всем. Он видит ситуацию со стороны, что для него лучше для дальнейшей склейки. Я ее вижу изнутри. Ведь самое главное ― не только одна сцена, а то, что будет впереди и было позади. Он видит целостную картину и дает мне конкретную задачу. Он мне не показывает, как сыграть, это самое главное; он не говорит: «вот ты здесь так и так». Он мне дает достаточно понятную, прямую задачу, с которой я, в принципе, справляюсь.

Что вы брали с собой на съемочную площадку «Цвета страсти»?

Знание текста, знание роли. А если физическое… Часы. Обязательно беру часы. Мне для персонажа нужны часы, и по жизни мне удобно с ними. Хорошее настроение иногда беру. Преимущественно стараюсь брать на площадку хорошее настроение. Потому что… А нечего… нечего приносить плохое настроение на работу!

Расскажите о самом неудобном моменте на съемочной площадке.

Это был момент, когда мы целовались с партнершей. И была такая сцена, которую надо было трепетно ​​и тонко играть. Но я очень сильно хотел есть. И в момент поцелуя у меня очень ворчал живот. И это было неудобно, потому что был не один дубль… В момент, когда мы касаемся губами, ― звук «грррррр». Но! Хорошая партнерша и хорошая группа вообще не заметили! Спрашивали: «Как? Что это было? Что-то там… где-то… мы не знаем, это не ты». Хорошая съемочная группа попалась. Мне было неудобно, а все остальные нормально восприняли. Такой длительный рабочий процесс.

О какой роли вы мечтали всю жизнь?

Например, об этой роли я тоже не мечтал, но она мне нравится. Мне нравится то, куда я попал и где работаю. Мне дали шанс раскрыться и показать себя в таких проявлениях. А о роли… Даже не знаю. Все роли, которые я получаю, мне нравятся. И в театре, и в кино. Мне в последнее время везет, и мне дают те роли, где я могу вырасти. Когда-то я хотел бы сыграть из романа Салтыкова-Щедрина Иуду Головлева. Но это ничего не может обо мне сказать. Если в театре, то я хотел бы ту роль сыграть.

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