Церковные праздники в декабре 2020: календарь православных праздников по дням
На носу декабрь, а это значит, что скоро закончится 2020 год. Год, который стал настоящим испытанием для всего человечества. Какие церковные даты будут отмечать верующие в последнем месяце года? Читайте в нашем материале перечень церковных праздников в декабре 2020 года, чтобы не пропустить большие и значимые православные даты.
Декабрь 2020 года ― время, которое большинство из нас посвятит подготовке к новогодним праздникам. Однако, несмотря на предпраздничную суету, которая будет царить в мире, не стоит забывать и о религиозных торжествах, а также помнить о посте, молитвах и покаянии.
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Церковные праздники в декабре 2020 года
4 декабря ― Введение в храм Пресвятой Богородицы
7 декабря ― День памяти великомученицы Екатерины
13 декабря ― День святого Андрея Первозванного
17 декабря ― День великомученицы Варвары
18 декабря ― День преподобного Саввы
19 декабря ― День святого Николая
22 декабря ― День святой Анны
25 декабря ― Рождество Христово (по григорианскому календарю)