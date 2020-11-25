Ежегодно во всем мире кампанию «16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия» проводят с 25 ноября ― Международного дня ликвидации насилия в отношении женщин и по 10 декабря ― День прав человека. Общественные и государственные организации, бизнес, медиа и неравнодушные активисты в эти дни усиливают свой голос в вопросах защиты жертв и противодействия домашнему насилию.

В Украине и мире гендерно обусловленное насилие является распространенным явлением, которое приобрело еще более впечатляющие масштабы во время пандемии СOVID-19. В условиях карантина количество обращений в Национальную «горячую линию» по предупреждению домашнего насилия увеличилось вдвое. Борьбу с проблемой насилия StarLightMedia определила как одну из приоритетных задач ― в нашей компании основана программа противодействия домашнему насилию, к освещению этой темы в эфире и диджитале подключились наши творческие команды.

Мы приобщаемся к 16-дневной глобальной кампании и в течение следующих двух недель будем публиковать серию материалов о возможностях поддержки, внедренных в рамках нашей программы противодействия насилию, горячих линиях помощи, статистике и проектах, направленных на защиту пострадавших от этой проблемы.

Сегодня мы приглашаем вас посетить уникальный онлайн-спектакль «Новые Шрамы» ― о насилии, которое трудно распознать на первый взгляд и которое оставляет после себя фантомную боль на долгие годы. Насилие может быть разным: психологическим, экономическим, физическим, сексуальным, но самое страшное ― то, которое маскируют под что-то приемлемое. То, которое умалчивается. Только признание проблемы, обсуждение и обращение за помощью смогут разорвать круг насилия и заставить общество реагировать ― защищать, предупреждать, действовать.

Премьера спектакля «Новые Шрамы», созданного на основе реальных историй, состоится сегодня, 25 ноября, в 20:00 в нескольких форматах:

в свободном доступе его можно будет увидеть в прямом эфире во время трансляции на странице ООН в Украине;

в интерактивной версии на сайте https://scars.org.ua/, где сюжет спектакля раскрывается в зависимости от вашего выбора: судьбу героинь можно изменить и прожить истории много раз с разным финалом.

Проект реализуется в коллаборации ООН в Украине и «Дикого театра».

Актрисы: Анна Кузина, Анна Абраменок, Анна Сердюк, Марина Сердешнюк и Римма Зюбина.

Позвонить на национальную телефонную «горячую линию» по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации: 0800500335 или с мобильного 116 123

Напомним, что накануне старта самого романтичного реалити страны «Холостячка» с Ксенией Мишиной телеканал СТБ запустил социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ, где кроме стереотипов вокруг женщин обсуждались темы домашнего насилия, абьюза и гендерно обусловленного насилия.

Смотрите 14 откровенных интервью, в которых известные телеведущие, звезды и блогеры-миллионщицы расскажут о том, с какими стереотипами они столкнулись на пути к успеху и продолжают сталкиваться каждый день, прямо сейчас!

Video: StarLightMedia приобщается к всемирной кампании «16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия» StarLightMedia приобщается к всемирной кампании 16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия

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