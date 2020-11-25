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Кизил: рецепты на зиму от участников «МастерШеф»

25.11.2020

Кизил обладает лечебными свойствами и насыщенный витаминно-минеральный комплексом. Он ценится наравне с шиповником и лимоном и станет отличным помощником в холодное время года. Что приготовить из кизила? Рецепты на зиму лучших заготовок из кизила от участников «МастерШеф» читайте в материале. 

Варенье из кизила

Варенье из кизила

Ингредиенты:

  • сахар – 1.5 кг 
  • вода – 300 мл 
  • кизил – 1 кг 

Приготовление:

  1. Промытый кизил бланшируем в кипящей воде 1 минуту.
  2. В кипящем сахарном сиропе варим еще 7 минут. 
  3. Ждем, пока остынет до комнатной температуры, и кипятим вновь. 
  4. Повторяем процесс еще раз. 
  5. Разливаем по банкам и закатываем. 

Джем из кизила

Джем из кизила

Ингредиенты:

  • кизил – 2 кг
  • вода – 1 стакан
  • сахар – по вкусу

Приготовление:

  1. Кизил положить в кастрюлю и добавить 1 стакан холодной воды.
  2. Довести до кипения и варить до разваривания ягод около 10–15 минут.
  3. Протрите ягоды через сито. 
  4. Ягодное пюре переложить в кастрюлю и добавить сахар по весу пюре (1:1 или 1:1,5).
  5. Тщательно перемешиваем и варим на слабом огне 1,5 часа до готовности. Не забывайте постоянно помешивать и снимать пенку.  
  6. Готовый джем разлить по банкам и закрыть.

Кизил в собственном соку

Кизил в собственном соку

Ингредиенты:

  • кизил – 1 кг
  • сахар – 0,8–1 кг
  • вода – 1/2–1 стакан

Приготовление:

  1. Кизил вымыть и положить в кастрюлю. 
  2. Всыпать туда же сахар и влить воду. 
  3. На большом огне доводим до кипения и убавляем огонь. 
  4. Варим еще 5 минут и постоянно снимаем пену. 
  5. Разлить по стерильным банкам и закатать. 

Маринованный кизил

маринований кизил

Ингредиенты:

  • кизил – 1 кг
  • лавровый лист – по 1 шт. на каждую банку
  • гвоздика – 5–6 шт. на банку
  • вода – 1/2–1 стакан
  • сахар – 1 ст. л. 
  • соль – 1,5 ст. л. 
  • уксус 9% – 80 мл

Приготовление:

  1. Просушиваем промытый кизил, заливаем банки на 3/4 кипятком и накрываем крышками.
  2. Прокалываем в нескольких местах кизил зубочисткой.
  3. Выливаем из банок воду и закладываем в них кизил. 
  4. Добавляем туда же гвоздику и лавровый лист. 
  5. В кастрюле с водой растворяем на медленном огне сахар и соль. 
  6. Добавляем уксус и заливаем готовым маринадом кизил.
  7. Переливаем в банки и закатываем. 

Соус из кизила

 

Соус из кизила

Ингредиенты:

  • кизил – 4 кг
  • сахар – 10 ст. л.
  • соль – 2–3 ст. л.
  • вода

Приготовление:

  1. Большую кастрюлю с водой поставьте на огонь. 
  2. Опускаем кизил в кипящую воду и провариваем 10–15 минут.
  3. Сливаем воду через дуршлаг. 
  4. Ягоды из дуршлага не пересыпаем и там же разминаем их толкушкой.
  5. Удаляем из полученного пюре косточки.
  6. Мякоть отправляем в отдельную большую кастрюлю, ставим на средний огонь и помешиваем до кипения.
  7. Добавляем сахар и соль, пока соус не станет густым.
  8. Снимаем с огня, даем остыть и разливаем по баночкам. 

Приятного аппетита!

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