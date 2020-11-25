Кизил обладает лечебными свойствами и насыщенный витаминно-минеральный комплексом. Он ценится наравне с шиповником и лимоном и станет отличным помощником в холодное время года. Что приготовить из кизила? Рецепты на зиму лучших заготовок из кизила от участников «МастерШеф» читайте в материале.

Варенье из кизила

Ингредиенты:

сахар – 1.5 кг

вода – 300 мл

кизил – 1 кг

Приготовление:

Промытый кизил бланшируем в кипящей воде 1 минуту. В кипящем сахарном сиропе варим еще 7 минут. Ждем, пока остынет до комнатной температуры, и кипятим вновь. Повторяем процесс еще раз. Разливаем по банкам и закатываем.

Джем из кизила

Ингредиенты:

кизил – 2 кг

вода – 1 стакан

сахар – по вкусу

Приготовление:

Кизил положить в кастрюлю и добавить 1 стакан холодной воды. Довести до кипения и варить до разваривания ягод около 10–15 минут. Протрите ягоды через сито. Ягодное пюре переложить в кастрюлю и добавить сахар по весу пюре (1:1 или 1:1,5). Тщательно перемешиваем и варим на слабом огне 1,5 часа до готовности. Не забывайте постоянно помешивать и снимать пенку. Готовый джем разлить по банкам и закрыть.

Кизил в собственном соку

Ингредиенты:

кизил – 1 кг

сахар – 0,8–1 кг

вода – 1/2–1 стакан

Приготовление:

Кизил вымыть и положить в кастрюлю. Всыпать туда же сахар и влить воду. На большом огне доводим до кипения и убавляем огонь. Варим еще 5 минут и постоянно снимаем пену. Разлить по стерильным банкам и закатать.

Маринованный кизил

Ингредиенты:

кизил – 1 кг

лавровый лист – по 1 шт. на каждую банку

гвоздика – 5–6 шт. на банку

вода – 1/2–1 стакан

сахар – 1 ст. л.

соль – 1,5 ст. л.

уксус 9% – 80 мл

Приготовление:

Просушиваем промытый кизил, заливаем банки на 3/4 кипятком и накрываем крышками. Прокалываем в нескольких местах кизил зубочисткой. Выливаем из банок воду и закладываем в них кизил. Добавляем туда же гвоздику и лавровый лист. В кастрюле с водой растворяем на медленном огне сахар и соль. Добавляем уксус и заливаем готовым маринадом кизил. Переливаем в банки и закатываем.

Соус из кизила

Ингредиенты:

кизил – 4 кг

сахар – 10 ст. л.

соль – 2–3 ст. л.

вода

Приготовление:

Большую кастрюлю с водой поставьте на огонь. Опускаем кизил в кипящую воду и провариваем 10–15 минут. Сливаем воду через дуршлаг. Ягоды из дуршлага не пересыпаем и там же разминаем их толкушкой. Удаляем из полученного пюре косточки. Мякоть отправляем в отдельную большую кастрюлю, ставим на средний огонь и помешиваем до кипения. Добавляем сахар и соль, пока соус не станет густым. Снимаем с огня, даем остыть и разливаем по баночкам.

Приятного аппетита!

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