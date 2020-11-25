Гороскоп на 26 ноября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Чего стоит опасаться каждому знаку зодиака? Читайте гороскоп на 26 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Многим Овнам 26 ноября суждено оказаться в статусе заложников обстоятельств. Не исключено, что щекотливая ситуация сложится в профессиональных делах или во всем, что связано с бизнесом. Научитесь видеть скрытый смысл в словах своих собеседников.

Телец

Тельцы в этот день смогут кое-что усовершенствовать в домашних стенах. Научитесь экономить энергию. Не следует тратить ее на чьи-то дела, на переживания о посторонних проблемах, на споры, обсуждение сплетен и незначительных новостей.

Близнецы

Близнецы могут оказаться в эпицентре каких-то малоприятных событий. Сделайте все, чтобы не попасть под удар. Четверг пройдет значительно лучше, если направить все силы на профессиональный успех, решение семейных проблем и восстановление баланса эмоций.

Рак

Ракам 26 ноября есть смысл почаще прислушиваться к своей интуиции. Скорее всего, она поможет избавиться от части проблем, с которыми не справилась логика. Черпайте идеи для творчества или бизнеса у преуспевающих и морально сильных людей. Будет не лишним завести дружбу с кем-то из них, устранить внутрисемейный конфликт.

Лев

Некоторым Львам посчастливится оказаться в нужном месте в нужное время. Возможно, это приблизит карьерный успех, поспособствует росту общественного авторитета или уважения в кругу профессионалов. Что касается сферы личных привязанностей, здесь следует полагаться исключительно на себя.

Дева

Дев в четверг будет сложно удивить, обрадовать или задеть. Предвидится меланхолия, сродни с полным уходом в себя. Постарайтесь, чтобы подобные настроения не мешали делам и не затрудняли общение с близкими. После полудня может напомнить о себе человек, с которым вас связывает совместный проект.

Весы

У Весов в этот день предвидится эмоциональный разлад. Возможно, будет сложно понять свои поступки, мечты и желания. Помощь, скорее всего, придет с неожиданной стороны. Например, поможет совет, случайно найденный в интернете, или чья-то емкая фраза. Четверг – подходящий момент для профессиональных реформ.

Скорпион

Скорпионам в этот день настоятельно не рекомендуется принимать на веру советы даже самых близких людей. Есть риск, что кто-то из них намеренно пытается сбить вас с верного курса. Проанализируйте отношения с близкими и в случае необходимости прервите контакты с предателем.

Стрелец

Стрельцов в этот день может озадачить свой внешний вид. Возможно, придется признать, что пора сесть на диету или посетить профессионального косметолога. Не ищите виновника своих затруднений, чаще проявляйте самостоятельность, не критикуйте начальство, не сетуйте на погоду.

Козерог

Козерогам 26 ноября будет полезен частичный отказ от суеты. Занимайтесь лишь теми делами, которые нельзя перенести на потом. Ко всему остальному можно вернуться позднее. Важно сохранить (восстановить) эмоциональный баланс. Позаботьтесь о своем иммунитете.

Водолей

Водолеев в этот день может заинтриговать чей-то рассказ. Не исключено, что именно так появится новая цель, которая может отвлечь от выполнения повседневных обязанностей. Четверг подходит для общения с бюрократами, с представителями органов правопорядка, а также с потенциальными кредиторами.

Рыбы

Некоторым Рыбам этот день покажется долгим и нудным. Предвидится множество дел, отличающихся однообразием и монотонностью. Чтобы окончательно не погрузиться в депрессию, выбирайте самый яркий наряд, самый вкусный десерт, самого оптимистичного собеседника. Удача предвидится в мелочах (например, в процессе выбора новогодних подарков).

Читайте нас также в Viber и Telegram.