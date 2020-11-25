Черная пятница: интересные факты об этом дне
«Черная пятница», или «Black Friday», — масштабное событие в США! В материале мы собрали самые интересные факты об этом дне, ведь украинцы тоже активно приобщаются к мировым традициям.
«Черную пятницу» шопоголики начинают отмечать еще в четверг вечером. Считается, что именно с четверга на пятницу начинается сезон рождественских распродаж. Все товары продаются по невероятным скидкам, а потому покупатели готовятся к заветному дню заранее.
Нередко люди даже ночуют под дверями магазинов, чтобы первыми ухватить желанный товар!
Само понятие «черная пятница» появился в 1996 году. Сначала он обозначал пробки на дорогах после Дня благодарения, а позже — распродажи.
Интересные факты о «черной пятнице»
- После «черной пятницы» и выходных наступает еще одно событие — «киберпонедельник». В этот день скидки предлагают большинство IT-компаний.
- Многие американцы, чтобы не пропустить самую большую распродажу, берут отпуск на этот день.
- Ежегодно в «черную пятницу» около 135 миллионов человек совершают покупки.
- День распродаж и скидок не всегда заканчивается хорошо, например, в 2008 году в торговом центре «WalMart» обезумевшими покупателями был насмерть затоптан один из сотрудников.
- В 2011 году в день «черной пятницы» прибыль магазинов и торговых центров составила более 50 миллиардов долларов.
- В «черную пятницу» зафиксирован 41 случай применения перечного спрея.
- Половина участников «Black Friday» признаются, что принимают участие в шопинге только из-за интереса к хаосу и беспорядку, а также чтобы ощутить вкус конкуренции.
Чтобы удачно совершить покупки в «черную пятницу», нужно следить за новостями и предложениями магазинов. Отправляться на шопинг следует как можно раньше, чтобы успеть приобрести необходимый товар. Не забывайте и об интернет-магазинах, в которых также можно сделать покупки по большим скидкам!