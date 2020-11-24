Как провести отдых в Карпатах на Новый год 2021? Надежда Матвеева рассказала STB.UA о самых популярных местах для отдыха. Снежные вершины Карпат — это отличное место для активного зимнего отдыха и захватывающих живописных экскурсий. Куда поехать, как выбрать жилье и все об отдыхе в Карпатах на Новый год 2021 узнайте в нашем материале!

Буковель

Буковель — это самый популярный, но в то же время самый дорогой курорт в Украинских Карпатах. Минимальная сумма с человека за ночь проживания в отеле — 1000 грн. Примерно в 1000—1200 грн обойдется ski-pass на подъемники для любителей покататься на лыжах или сноуборде. Также не забудьте включить в статью расходов питание, развлечения и прокат горнолыжного снаряжения. А если вы не умеете кататься на лыжах или сноуборде, приберегите кругленькую сумму для занятий с инструктором.

Отдыхающих на трассах Буковеля всегда много, поэтому, если вы новичок, лучше остановить свой выбор на менее людных вариантах. Еще одним минусом Буковеля являются огромные очереди на подъемники и в кафе за горячими напитками.

К слову, горнолыжный отдых в Словакии может обойтись гораздо дешевле, чем поездка в Буковель, если воспользоваться услугой раннего бронирования.

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Ворохта

Этот курорт находится прямо возле Буковеля. Цены на жилье гораздо ниже, чем в знаменитом курорте, но каждого отдыхающего ожидает трансфер на трассы Буковеля.

Поездка в Ворохту — хороший способ покататься на самых популярных горнолыжных склонах, при этом существенно сэкономив на проживании и питании.

Добраться прямыми рейсами на курорт можно как со Львова, так и с Ивано-Франковска.

Драгобрат

Этот курорт популярен среди опытных туристов. Расстояние между Драгобратом и Буковелем всего 30 км, а цены отличаются в два-три раза! Если же хотите максимально сэкономить, отправляйтесь на отдых в конце сезона. После 15 марта большинство отелей ставят минимальную стоимость проживания, и найти жилье за 200—300 грн с человека становится вполне реальным. Инфраструктура в Драгобрате развита не хуже, чем в Буковеле: много развлечений для детей, финские сауны, горячие чаны и экскурсии в горы.

Цены на ski-pass также приятно удивляют: при разном количестве подъемов цены варьируются от 300 до 500 грн.

Трансфер на курорт и обратно осуществляется только с поселка Ясиня (Раховский р-н, Закарпатская обл.). Добраться до него можно с Рахова или с Ивано-Франковска.

Славское

Славское — это горнолыжный курорт во Львовской области. В связи с поднятием цен на отдых в Буковеле, этот маленький курорт набирает все большую и большую популярность.

Как и Буковель, Славское может похвастаться развитой инфраструктурой и хорошим обслуживанием. В частном секторе цены на жилье очень демократичны, не намного выше расценки и в отелях.

Славское готово предложить туристам качественные горнолыжные трассы и обучение для новичков.

Добраться до курорта можно со Львова, Ужгорода и Мукачево.

Пилипец

Этот курорт располагается в одном из самых пейзажных мест Украинских Карпат — Межгорье. Пилипец подойдет для тех, кто хочет совместить активный отдых с познавательными экскурсиями.

Одной из главных природных достопримечательностей курорта является водопад Шипот. Его по праву считают одним из самых красивых водопадов Украины. Также в поселке есть несколько целебных источников, которые помогают избавиться от хронических болезней.

Пилипец готов предложить туристам качественные горнолыжные трассы как для начинающих лыжников/сноубордистов, так и для профессионалов.

Кроме того, любителей завораживающих пейзажей привлечет экскурсия на живописное озеро Синевир, которое находится в 39 км от курорта.

Это далеко не весь перечень популярных курортов в Украинских Карпатах. Каждый желающий может подобрать для себя подходящий вариант. Как видите, наша страна может предложить увлекательный и качественный зимний отдых. Выбирайте вариант по душе и вперед покорять горные склоны!

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