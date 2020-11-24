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Лунный календарь удачных дней на декабрь 2020 года

24.11.2020

Что сулит нам последний месяц года? Многие застыли в ожидании окончания неприятностей. Весь мир надеется только на лучшее, ведь 2020 год был очень сложным и изнурительным. Однако если вы хотите, чтобы исход ваших планов был благополучным, нужно знать, когда стоит отложить дела на потом. Ведь  в зависимости от месячного цикла и лунной фазы может меняться самочувствие человека и даже состояние его здоровья. Читайте в нашем материале лунный календарь удачных дней в декабре 2020. И пусть сбудутся все ваши мечты! 

лунный календарь

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Удачные дни в декабре 2020 года

В последнем месяце года удачных дней не так уж и много. Впрочем, как и неудачных. В большинстве случаев нас ждут нейтральные дни, которые не предвещают беды, но и удача также не спешит баловать своим вниманием. 

Наиболее благоприятными датами в декабре являются 12, 19, 24-26, 28 числа. Особое внимание стоит уделить 19 и 26 декабря. В эти дни можно планировать поездки,  заключение важных договоров, покупку недвижимости и реализацию сложных задач, а также воплощение в реальность всех желаний. Удача будет сопутствовать на каждом шагу, а влияние Луны на организм будет минимальным.  

Неблагоприятные дни в декабре 2020 года

Неудачных дней в декабре 2020 года мало. 2, 4, 6, 11 и 31 числа достаточно сложные. Особое внимание стоит уделить 4 декабря. Это критический день. В это время лучше отказаться от любой работы и отдать предпочтение отдыху. 

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