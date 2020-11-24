Гороскоп на 25 ноября 2020 года
Гороскоп на 25 ноября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому нужно перестать видеть во всем негатив, а кто, наконец-то, дождался счастливого периода в жизни? Читайте гороскоп на 25 ноября от экстрасенсов СТБ.
Овен
У Овнов в этот день, вероятно, не будет неразрешимых задач. Стоит лишь захотеть, и без большого труда перед вами падет даже самая неприступная крепость. Не нарушайте личное пространство близких членов семьи, не конфликтуйте с начальством, не идите на поводу у дерзкого и беспринципного человека. Избегайте долгих поездок на транспорте. В мире – коронавирус!
Телец
Тельцам 25 ноября не следует забывать о хорошем воспитании. Скорее всего, произойдет ситуация, в ходе которой захочется громко кричать, доказывая свою правоту. Бурные эмоции могут спровоцировать неприятности и в личных, и в профессиональных делах.
Близнецы
Близнецам в этот день следует освободиться от психоэмоциональных оков. Не поддавайтесь давлению старших и младших членов семьи, не ведитесь на провокации сумасбродных друзей, не становитесь марионеткой в руках профессиональных манипуляторов. Есть шанс, что после полудня будет получен ряд новостей, связанных с дальнейшим пребыванием в нынешней должности. Вероятно, речь пойдёт о чём-то приятном.
Рак
Раки в среду могут пропустить нечто по-настоящему важное. Возможно, речь о достижениях близких членов семьи, которые пропустите в силу невероятной загруженности на работе. День неплохо подходит для организации домашнего торжества.
Лев
Некоторые Львы в этот день будут с трудом отличать правду от вымысла. Есть риск, поверив в чьи-то красивые обещания, понести большие убытки или лишиться баланса эмоций. В остальном эта среда может стать благодатной почвой и для представителей творческих профессий, и для учащихся, и для дельцов.
Дева
У Дев 25 ноября не предвидится ничего, что можно отнести к разряду особо важных событий. Скорее всего, день пройдет в бесконечных делах, к которым может добавиться необходимость ухаживать за старшим членом семьи или следить за ребёнком.
Весы
Весам может потребоваться чей-то мудрый совет. Скорее всего, придётся преодолевать финансовый дефицит или думать о том, как поладить с какой-то сложной особой. Тем, кто пока одинок, не рекомендуется начинать спонтанные отношения (есть риск, что они окажутся драматическими).
Скорпион
Скорпионам 25 ноября не желательно потакать своим слабостям и вредным привычкам. Также следует держать контроль над своими словами, вступив в ответственный диалог, отправившись на переговоры или проходя собеседование. Среда не слишком подходит для долгих поездок, крупных покупок, попыток провести апгрейд домашнего оборудования.
Стрелец
Стрельцы в этот день не застрахованы от казусных и запутанных ситуаций. Будет полезно на какое-то время забыть про свою природную прямолинейность. Возможно, обходные пути придётся искать и в попытках нормализовать семейную жизнь или в стремлении избавиться от финансового дефицита. Стрельцам старшего возраста не следует доверять «чудо-врачам», вещающим с голубого экрана или ведущим блог в виртуальном пространстве. У одиночек этого знака есть шанс на интересную встречу.
Козерог
Многие Козероги проявят неумение (неготовность) идти на компромисс. Это может слегка помешать в личных или в профессиональных делах (особенно в реализации коллективных проектов). Если на среду назначено какое-то мероприятие, следует заранее продумать наряд.
Водолей
Водолеям в этот день можно смело довериться своей интуиции. Особо ценные рекомендации она, вероятно, даст в процессе новых знакомств. Одинокие Водолеи получат шанс на судьбоносную встречу, кто-то раскроет в себе ранее дремавший талант, кто-то внезапно прославится ― достигнет успеха в бизнесе или в творческой сфере.
Рыбы
Рыб может увлечь какое-то необычное общественное начинание. Вероятно, это хобби не получит одобрения со стороны близких членов семьи. Не исключены и прочие разногласия (например, из-за плана новогодних торжеств или списка ближайших расходов).