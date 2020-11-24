Гороскоп на 25 ноября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому нужно перестать видеть во всем негатив, а кто, наконец-то, дождался счастливого периода в жизни? Читайте гороскоп на 25 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

У Овнов в этот день, вероятно, не будет неразрешимых задач. Стоит лишь захотеть, и без большого труда перед вами падет даже самая неприступная крепость. Не нарушайте личное пространство близких членов семьи, не конфликтуйте с начальством, не идите на поводу у дерзкого и беспринципного человека. Избегайте долгих поездок на транспорте. В мире – коронавирус!

Телец

Тельцам 25 ноября не следует забывать о хорошем воспитании. Скорее всего, произойдет ситуация, в ходе которой захочется громко кричать, доказывая свою правоту. Бурные эмоции могут спровоцировать неприятности и в личных, и в профессиональных делах.

Близнецы

Близнецам в этот день следует освободиться от психоэмоциональных оков. Не поддавайтесь давлению старших и младших членов семьи, не ведитесь на провокации сумасбродных друзей, не становитесь марионеткой в руках профессиональных манипуляторов. Есть шанс, что после полудня будет получен ряд новостей, связанных с дальнейшим пребыванием в нынешней должности. Вероятно, речь пойдёт о чём-то приятном.

Рак

Раки в среду могут пропустить нечто по-настоящему важное. Возможно, речь о достижениях близких членов семьи, которые пропустите в силу невероятной загруженности на работе. День неплохо подходит для организации домашнего торжества.

Лев

Некоторые Львы в этот день будут с трудом отличать правду от вымысла. Есть риск, поверив в чьи-то красивые обещания, понести большие убытки или лишиться баланса эмоций. В остальном эта среда может стать благодатной почвой и для представителей творческих профессий, и для учащихся, и для дельцов.

Дева

У Дев 25 ноября не предвидится ничего, что можно отнести к разряду особо важных событий. Скорее всего, день пройдет в бесконечных делах, к которым может добавиться необходимость ухаживать за старшим членом семьи или следить за ребёнком.

Весы

Весам может потребоваться чей-то мудрый совет. Скорее всего, придётся преодолевать финансовый дефицит или думать о том, как поладить с какой-то сложной особой. Тем, кто пока одинок, не рекомендуется начинать спонтанные отношения (есть риск, что они окажутся драматическими).

Скорпион

Скорпионам 25 ноября не желательно потакать своим слабостям и вредным привычкам. Также следует держать контроль над своими словами, вступив в ответственный диалог, отправившись на переговоры или проходя собеседование. Среда не слишком подходит для долгих поездок, крупных покупок, попыток провести апгрейд домашнего оборудования.

Стрелец

Стрельцы в этот день не застрахованы от казусных и запутанных ситуаций. Будет полезно на какое-то время забыть про свою природную прямолинейность. Возможно, обходные пути придётся искать и в попытках нормализовать семейную жизнь или в стремлении избавиться от финансового дефицита. Стрельцам старшего возраста не следует доверять «чудо-врачам», вещающим с голубого экрана или ведущим блог в виртуальном пространстве. У одиночек этого знака есть шанс на интересную встречу.

Козерог

Многие Козероги проявят неумение (неготовность) идти на компромисс. Это может слегка помешать в личных или в профессиональных делах (особенно в реализации коллективных проектов). Если на среду назначено какое-то мероприятие, следует заранее продумать наряд.

Водолей

Водолеям в этот день можно смело довериться своей интуиции. Особо ценные рекомендации она, вероятно, даст в процессе новых знакомств. Одинокие Водолеи получат шанс на судьбоносную встречу, кто-то раскроет в себе ранее дремавший талант, кто-то внезапно прославится ― достигнет успеха в бизнесе или в творческой сфере.

Рыбы

Рыб может увлечь какое-то необычное общественное начинание. Вероятно, это хобби не получит одобрения со стороны близких членов семьи. Не исключены и прочие разногласия (например, из-за плана новогодних торжеств или списка ближайших расходов).

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