Если устроить семейный отдых на островах не получается, советуем подумать, где погулять в Киеве. Ведущий проекта «Один за всіх» Михаил Присяжнюк рассказал, какие места ему нравится посещать с детьми. По рекомендациям известного юриста мы создали подборку лучших парков столицы для семейного досуга. Скорее берите плед, корзину с вкусностями – и отправляйтесь в парк!



«У нас нет обязательных мест для посещения, активностей. Детки всегда хотят чего-то разного, нового, интересного, — рассказывает Михаил. — И если есть такая возможность, время, силы, то почему бы и нет?

Самое любимое место, куда нам нравится приходить с детьми – это наш двор. Здесь нас никто не видит, не мешает. Маша и Ваня радуются, наслаждаются нашим веселым времяпровождением. Конечно, им нравится ходить и на другие игровые площадки, ведь площадка – это в первую очередь общение с детьми.

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Что касается мест… Мы очень любим посещать различные детские комнаты, зоопарки, батутные центры. У нас батут даже дома имеется! Обожаем ходить в боулинг. Маше, например, очень нравится, как по дорожке катятся шары. Безусловно, она не может их поднять, но очень внимательно следит за процессом (смеется. – Прим. ред.). А Ваня полюбил боулинг лет с 5 или 6. Он даже просит устраивать день рождения в боулинге!

Ну и, конечно же, парки. Это замечательные места для активного досуга на свежем воздухе!»

Читайте, какие парки советует Михаил Присяжнюк для семейного досуга!

Парк ВДНГ

Национальный Экспоцентр Украины может заслужить звание главного культурно-развлекательного центра столицы, ведь многие масштабные события Киева происходят именно там. К примеру, Atlas Weekend.

ВДНГ – это отличный вариант бюджетного отдыха всей семьей на свежем воздухе. На его территории находится огромное количество зон досуга: барбекю, парки, бассейн, зоны для занятия спортом, сцены для выступлений музыкантов, контактный зоопарк, сферический кинотеатр.

Дети точно оценят качельный парк: он рассчитан как на самых маленьких, так и на взрослых посетителей. Также можно брать велики, ролики, гироскутеры напрокат и кататься по парку.

Парк Дружбы народов

Между Оболонью и Троещиной на Трухановом острове находится парк Дружбы народов. Его открыли в 1972 году. Территория парка делится на зоны: круглый сад с 15 секторами различных растений, детская зона с игровыми площадками, пляжи и места для занятий спортом.

Для любителей активного отдыха есть спортивно-развлекательный комплекс X-Park. В вашем распоряжении велосипеды, вейкборды и даже квадроциклы. Там же есть место для игры в футбол и пейнтбол.

После различных активностей можно устроить с друзьями пикник. Для этого на территории есть все необходимое: бревна для сидения, места для костров, парковые скамейки.

Голосеевский парк имени М. Рыльского

Этот огромный парк, площадью 140,9 га, находится в северной части Голосеевского леса. В 1964 году ему присвоили имя украинского поэта Максима Рыльского, который когда-то жил рядом.

В парке четыре озера, что позволяет устроить прогулку на катамаране или лодке. Для детей есть детский городок аттракционов. Перекусить можно в кафе на воде. Ну и куда без точек с кофе – здорово прогуляться по парку со стаканчиком чего-то вкусного и бодрящего!

Парк Отрадный

Парк находится в Соломенском районе. Он был создан одновременно с массивом Отрадный в начале 60-х годов. В центре находится пруд, который внешне напоминает «интеграл», поэтому иногда его так и называют.

В 1992 году в северной части парка создали этнографический комплекс «Мамаева слобода». Любителям истории будет интересно посмотреть на деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы и реконструированное казацкое поселение XVII–XVIII веков.

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Парк Партизанской славы

Парк был создан на базе соснового леса в Дарницком районе между улицами Тростянецкой и Славгородской.

На территории есть спортивная площадка, большая сосновая аллея, летний кинотеатр, канатные дороги, прогулочное кольцо и три лесных озера. Можно арендовать беседку с мангалом и провести уютный вечер в компании друзей.

Мариинский парк

Уголок природы в центре Киева – это Мариинский парк. Он расположен напротив здания Верховной Рады и Мариинского дворца. После осмотра достопримечательностей Киева лучше отправиться в парк, чтобы отдохнуть в тени деревьев и полюбоваться прекрасными видами.

Парк существует с 1874 года. В советские времена его называли Советским, позже Парком жертв революции. В 1993 году ему вернули историческое название – Мариинский.

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