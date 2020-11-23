Церемония объявления победителей конкурса «Partnership for Sustainability Award» состоится 26 ноября в онлайн-формате

Кампания «Партнерство ради устойчивого развития» основана сетью Глобального договора ООН в Украине, продвигает Цели устойчивого развития и способствует партнерству между бизнесом, бизнес-ассоциациями, правительствами, гражданским обществом и академическими учреждениями.

Вручение награды проходит третий год подряд, в этом году ― впервые в онлайн-формате. Регистрация на мероприятие уже открыта. Победителей будут объявлять звезды украинского шоу-бизнеса, представители украинской власти и главного офиса Глобального договора ООН. Также к церемонии присоединится Пол Полман, заместитель председателя Глобального договора ООН, экс-СЕО компании Unilever и экс-глава Всемирного Совета компаний по устойчивому развитию.

На конкурс 2020 года было подано беспрецедентное количество заявок, особенно радует повышение интереса к украинскому проекту со стороны иностранных государств. Участие в конкурсе кроме Украины принимают компании из Беларуси, Македонии, Польши и Турции.

Жюри, которое оценивает проекты, также международное: Reid Steadman, директор и руководитель отдела ESG S & P Dow Jones Indices; Judy Njino, исполнителый директор и координатор Сети ГД ООН в Кении; Ayman Chowdhury, глава Секретариата Глобального договора ООН в Канаде; Antonio Hautle, исполнительный директор ГД ООН в Швейцарии и Лихтенштейне; Rachel Panaino, исполнительная директор ГД ООН в ОАЭ.

Больше по теме: Холостячка: СТБ запускает диджитальную кампанию #СильнаЯ против стереотипов

Победители будут объявлены в категориях: Общество, Планета, Мир, Экономическое развитие и Преодоление пандемии COVID-19.

К участию в конкурсе были допущены частные компании, некоммерческие организации и местные власти, которые реализовали либо продолжают работу над социальным проектом в партнерстве с представителем другой группы стейкхолдеров.

Награда «Партнерство ради устойчивого развития» призвана дать моральный толчок руководству и работникам бизнес-компаний, а также правительству соблюдать в своей деятельности Цели устойчивого развития и проводить социальные кампании, которые могут совершенствовать мир уже сегодня.

Представленные на участие проекты будут опубликованы в специальном издании, полностью посвященном нынешним кейсам.

Лучшие прошлогодние практики вошли в Национальный добровольный осмотр, который Украина впервые подала на Политический форум по устойчивому развитию.

Организатором мероприятия «Partnership for Sustainability Award» является Сеть Глобального договора ООН в Украине. Информационный партнер — медиагруппа StarLightMedia, является лидером телесмотрения и участником Глобального договора ООН в Украине.

Читайте нас также в Viber и Telegram.