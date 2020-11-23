Рождественский пост в 2020 году начнется 28 ноября и закончится 6 января. Это последний пост в году, который готовит душу и тело верующих ко встрече Рождества Христова. Экстрасенс Алена Курилова рассказала о целях и духовных основах Рождественского поста. Каким же правилам нужно следовать в это время? Читайте в нашем материале.

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Рождественский пост: продолжительность

Рождественский, или Филиппов, пост в 2020 году начнется 28 ноября и закончится 6 января. Это последний пост в году, который предшествует встрече Рождества Христова. Он имеет четкие сроки: каждый год начинается и заканчивается в одно и то же время и длится 40 дней.

Рождественский пост: обычаи и традиции

Этот зимний пост носит второе название – Филиппов, начинается сразу после дня памяти святого апостола Филиппа. Люди постятся, чтобы отблагодарить Бога за собранный урожай и подготовиться к празднику рождения Христа. В этот период необходимо воздерживаться от целого ряда продуктов: мяса, молока, яиц, сыра, сливочного масла, в некоторые дни – от рыбы.

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Важно помнить, что во время поста в церкви не проводят обряды крещения и венчания. К тому же не стоит устраивать свадьбы в эти дни, ведь пост посвящен молитвам, покаяниям и очищению от грехов.

До Дня святого Николая поститься следует по правилам Петрова поста. Также в понедельник, среду и пятницу нельзя употреблять рыбу, растительное масло. В остальные дни растительное масло разрешено. Если на среду или пятницу выпадет праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, то можно употреблять рыбу. После Дня святого Николая и до самого Рождества разрешено кушать рыбу в субботу и воскресенье.

В Сочельник стоит отказаться от пищи до первой звезды, а потом начать трапезу нужно с сочива – отваренных в меду пшеницы или риса с добавлением изюма.

Экстрасенс Алена Курилова рассказала о целях и духовных основах Рождественского поста:

«Ежегодно к великому празднику Рождества Христова верующие готовятся заранее, очищая душу и тело. Чтобы не разгневать святых и избежать серьезных трудностей в жизни, необходимо не только соблюдать Рождественский пост, но и чтить его традиции и обычаи. Цель Рождественского поста заключается в духовном и физическом очищении перед Рождеством. Поэтому в этот период необходимо полностью исключить из рациона пищу животного происхождения, а также заниматься богоугодными делами и ежедневно произносить молитвы».

Рождественский пост: питание по дням

На время всего поста необходимо исключить из рациона молочные продукты, молоко, яйца и любое мясо.

С 28 ноября по 19 декабря:

Понедельники, среды, пятницы — сухоядение. Необходимо употреблять растительную пищу без масла и термически не обработанную. Позволено есть хлеб, воду, соль, сырые или квашеные овощи, фрукты, зелень, мед, орехи.

Вторники и четверги — разрешена любая растительная пища в сыром или вареном виде с добавлением масла, рыба и морепродукты. Можно включить в свой рацион каши, легкие овощные супы.

4 декабря — праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Можно выпить немного красного вина и включить в рацион рыбу.

С 20 декабря по 1 января:

Понедельники, среды, пятницы — сухоядение.

Вторники, четверги и выходные дни — разрешена горячая пища с маслом, а также рыба и морепродукты.

С 2 по 6 января:

Последняя неделя Рождественского поста самая строгая. Необходимо отказаться от соли, сахара, горячих напитков.

Понедельник, среда, пятница — сухоядение.

Вторник и четверг — горячая пища без добавления масла.

Суббота — горячая пища с маслом, можно включить в рацион рыбу.

6 января — до появления первой звезды употреблять только воду, воздерживаясь от еды. После появления первой звезды надо разговляться сочивом — особенное блюдо, приготовленное из зерен риса или пшеницы, замоченных в воде, с добавлением орехов, меда, сухофруктов, мака и пр.

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