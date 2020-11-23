Гороскоп на 24 ноября 2020 года
Гороскоп на 24 ноября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому нужно перестать видеть во всем негатив, а кто, наконец-то, дождался счастливого периода в жизни? Читайте гороскоп на 24 ноября от экстрасенсов СТБ.
Овен
День потребует от вас максимальной концентрации и сил. Возникающие вопросы не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени и энергии. Старайтесь соблюдать дистанцию с окружающими и не принимать все сказанное на веру.
Телец
Сегодняшний день окажется для вас достаточно трудным. Любимый человек может доставить немало хлопот. Но не стоит принимать его выходки близко к сердцу. Постарайтесь находить для себя приятные занятия. Избегайте новых знакомств, они вряд ли окажутся удачными.
Близнецы
На этот день можно строить серьезные планы, давать обещания своим деловым партнерам, заниматься поиском информации и заводить новые связи. Используйте это время для обновления реальных и виртуальных контактов. Не игнорируйте советы и наставления более опытных людей.
Рак
За сложные дела стоит браться лишь в том случае, если у вас есть надежные помощники. Обиды и разногласия могут возникнуть на личном фронте. Не следует быть слишком откровенными даже с близкими людьми: все сказанное обернется против вас в будущем.
Лев
Вы сможете осуществить многое из задуманного. Если почувствуете, что не все гладко получается, не стоит идти напролом. Силой вы вряд ли добьетесь результата. Нужно больше слушать и меньше высказывать свое мнение. Сейчас идет удачное время для отдыха, путешествий, а также для новых знакомств.
Дева
Никаких серьезных эмоциональных потрясений экстрасенсы вам не обещают. День пролетит быстро и незаметно, если вы сами не станете искусственно создавать себе проблемы. Постарайтесь как можно чаще бывать на свежем воздухе, желательно в компании приятных вам людей.
Весы
В личной жизни семейных представителей этого знака этот день может быть довольно напряженным. Если в поведении любимого человека вас что-то не устраивает, сохраняйте спокойствие. Диалог ― лучший метод, чтобы объяснить свою позицию. Избегайте выяснения отношений на повышенных тонах.
Скорпион
Стоит ограничиться несложными делами, а от важных масштабных начинаний пока лучше отказаться. Избегайте физических, эмоциональных и серьезных умственных нагрузок.
Стрелец
День подходит для переговоров, обсуждения долгосрочных планов и деловых встреч. Займитесь поиском необходимой информации. Стоит воздержаться от покупок, в которых особо не нуждаетесь. Держите свои эмоции под контролем.
Козерог
Для профессиональной деятельности день будет благоприятным. Если вы не удовлетворены взаимоотношениями с любимым человеком, то сначала стоит разобраться в себе, а не нагнетать обстановку понапрасну.
Водолей
Если с кем-то на данный момент не получится договориться, то и не пытайтесь достучаться до такого человека. Лучше отложить решение вопроса. В противном случае разгорающийся конфликт не позволит найти выход из создавшегося положения. Зато компенсацией послужит общение с любимым человеком.
Рыбы
Вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязательно ее получите. Наиболее перспективными представляются дела, связанные с переговорами и заключением сделок. Также день благоприятен для всего, что связано с личной жизнью. Не исключены новые интересные знакомства.