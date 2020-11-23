Гороскоп на 24 ноября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому нужно перестать видеть во всем негатив, а кто, наконец-то, дождался счастливого периода в жизни? Читайте гороскоп на 24 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

День потребует от вас максимальной концентрации и сил. Возникающие вопросы не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени и энергии. Старайтесь соблюдать дистанцию с окружающими и не принимать все сказанное на веру.

Телец

Сегодняшний день окажется для вас достаточно трудным. Любимый человек может доставить немало хлопот. Но не стоит принимать его выходки близко к сердцу. Постарайтесь находить для себя приятные занятия. Избегайте новых знакомств, они вряд ли окажутся удачными.

Близнецы

На этот день можно строить серьезные планы, давать обещания своим деловым партнерам, заниматься поиском информации и заводить новые связи. Используйте это время для обновления реальных и виртуальных контактов. Не игнорируйте советы и наставления более опытных людей.

Рак

За сложные дела стоит браться лишь в том случае, если у вас есть надежные помощники. Обиды и разногласия могут возникнуть на личном фронте. Не следует быть слишком откровенными даже с близкими людьми: все сказанное обернется против вас в будущем.

Лев

Вы сможете осуществить многое из задуманного. Если почувствуете, что не все гладко получается, не стоит идти напролом. Силой вы вряд ли добьетесь результата. Нужно больше слушать и меньше высказывать свое мнение. Сейчас идет удачное время для отдыха, путешествий, а также для новых знакомств.

Дева

Никаких серьезных эмоциональных потрясений экстрасенсы вам не обещают. День пролетит быстро и незаметно, если вы сами не станете искусственно создавать себе проблемы. Постарайтесь как можно чаще бывать на свежем воздухе, желательно в компании приятных вам людей.

Весы

В личной жизни семейных представителей этого знака этот день может быть довольно напряженным. Если в поведении любимого человека вас что-то не устраивает, сохраняйте спокойствие. Диалог ― лучший метод, чтобы объяснить свою позицию. Избегайте выяснения отношений на повышенных тонах.

Скорпион

Стоит ограничиться несложными делами, а от важных масштабных начинаний пока лучше отказаться. Избегайте физических, эмоциональных и серьезных умственных нагрузок.

Стрелец

День подходит для переговоров, обсуждения долгосрочных планов и деловых встреч. Займитесь поиском необходимой информации. Стоит воздержаться от покупок, в которых особо не нуждаетесь. Держите свои эмоции под контролем.

Козерог

Для профессиональной деятельности день будет благоприятным. Если вы не удовлетворены взаимоотношениями с любимым человеком, то сначала стоит разобраться в себе, а не нагнетать обстановку понапрасну.

Водолей

Если с кем-то на данный момент не получится договориться, то и не пытайтесь достучаться до такого человека. Лучше отложить решение вопроса. В противном случае разгорающийся конфликт не позволит найти выход из создавшегося положения. Зато компенсацией послужит общение с любимым человеком.

Рыбы

Вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязательно ее получите. Наиболее перспективными представляются дела, связанные с переговорами и заключением сделок. Также день благоприятен для всего, что связано с личной жизнью. Не исключены новые интересные знакомства.

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