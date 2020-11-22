Как правильно начать и завершить грядущую неделю? Кого ждут кардинальные перемены? Читайте подробный астрологический прогноз в гороскопе на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Начало недели будет богатым на встречи и новые знакомства. Постарайтесь разумно распределить время на работу, друзей и отдых. Не берите на себя слишком много дел, так как никто не будет обвинять вас в лени и недоработках. Вы встретите на этой неделе замечательного человека. Произойдет это тогда, когда вы меньше всего будете ждать.

Телец

На этой неделе Тельцов ждут удачные покупки, которые принесут немало положительных эмоций. Покупать можете все что угодно – от одежды до недвижимости. Успешными также будут инвестиции в бизнес. В будущем они вам помогут получить неплохую прибыль. От кредитов лучше отказаться.

Близнецы

Новая неделя для Близнецов будет весьма благоприятной. Все ваши хорошие поступки вернутся к вам сторицей. Следите за своим характером и эмоциями. Вам будет везти, поэтому наслаждайтесь своим успехом. У вас появится дополнительная мотивация и уверенность во всем, за что вы беретесь. Выделите среди недели время на покупки. Шопинг принесет вам массу позитивного настроения. Рекомендуется инвестировать деньги в обучение.

Рак

Экстрасенсы советуют Ракам на этой неделе доверять своей интуиции на все 100%. Не стоит откладывать дела на потом, иначе их может накопиться такое большое количество, что вы не сможете выполнить все и сразу. Кроме рабочих и будничных дел не забывайте общаться с семьей. Эта неделя – подходящее время, чтобы решить болезненные вопросы и простить тех, с кем вы находитесь в ссоре.

Лев

Экстрасенсы рекомендуют Львам не быть ленивыми всю неделю, так как вас ждет приятная перспектива в карьерном росте. Смело беритесь за новые и сложные проекты на работе, результаты вы увидите совсем скоро, и они вас очень порадуют. Не выполняйте абсолютно все самостоятельно. Если попытаетесь правильно расставить приоритеты, производительность будет значительно выше.

Дева

Эта неделя для Дев станет одной из самых спокойных за долгий период времени. Все ваши проблемы уладятся сами собой. Также Дев ждет приятное романтическое приключение. Ваша задача – не только принять новые вызовы судьбы, но и получить от них большое удовольствие.На работе вас ждет профессиональный успех. Добросовестно выполняйте свои обязанности и не стесняйтесь спросить совета у авторитетного человека.

Весы

На этой неделе Весам надо четко идти к своей мечте. Вам стоит восстановить свой жизненный баланс и двигаться по тому вектору, который вам действительно важен. Вполне вероятно, что тот список дел, который вам придется выполнить на работе, немного собьет вас с пути, однако не забывайте о том, что есть неотложные задачи, которые вы должны сделать.

Скорпион

Новая неделя для Скорпионов благоприятна для завершения начатых дел. Звезды уверяют, за что бы вы ни взялись – у вас все получится. В любовных отношениях все будет замечательно. Одинокие представители знака наконец встретят свою любовь.

Неделя не принесет вам значительных финансовых поступлений, поэтому звезды советуют следить за своими расходами.

Стрелец

Ноябрь требует от Стрельцов уверенности в собственных силах и активности. Ваша профессиональная жизнь вас сильно порадует, вы найдете новые идеи и начнете интересный спецпроект, если приложите к этому максимум усилий. После работы забудьте о прожигании времени. Сосредоточьте все свое внимание на интеллектуальном развитии, через некоторое время вы поблагодарите себя за то, что получили новые знания.

Козерог

В вашей жизни начинается яркий период, когда вы можете изменить все к лучшему. Надо только быть целеустремленным и точно знать, что вам нужно. Будет полезно побыть наедине со своими мыслями и спросить себя, чего вы на самом деле ждете от отношений со своей второй половинкой. Для того, чтобы чувствовать себя бодрым и полным сил, вам нужно заниматься спортом и уделять достаточно времени сну. Вам нужно окружать себя интересными и позитивными людьми для того, чтобы ваше настроение было всегда на высоте.

Водолей

На этой неделе Водолеи будут очень домашними, они захотят как можно больше времени проводить дома с хорошей книгой и фильмом. Это поможет им чувствовать себя как можно лучше. Работа ваша будет спокойной, вы будете наслаждаться атмосферой, даже если у вас будут гореть дедлайны. Если к вам обратятся за помощью – будьте любезны и помогите своей коллеге.

Рыбы

Рыб в начале недели ждет благоприятный период для покупок. Порадуйте себя и близких обновлением интерьера, но помните, что крупные покупки делать не стоит. Проблемы могут затормозить вашу работу и практически довести до стресса. Стоит бросить силы на решение старых проблем.

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