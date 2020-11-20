21 ноября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, что нужно знать о проекте «Холостячка», а также как прошли съемки нового клипа Ирины Федишин. Подробнее читайте в материале.

В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 21 ноября 2020 года вы узнаете:

Самые свежие новости о реалити «Холостячка» — дайджест.

Как прошли съемки нового клипа Ирины Федишин?

Что прячет в своем авто Тоня Матвиенко — ревизия авто

Кто из звездных детей добился успеха и стал таким же популярным, как и родители?

Как Женя Кот прокомментируйте самые популярные слухи о себе?

Кто из звезд страдал от депрессии и как они с ней боролись?

Кто из селебрити выиграл бой с лишними килограммами?

Читайте нас также в Viber и Telegram.