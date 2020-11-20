Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Лунный календарь стрижек на декабрь 2020

20.11.2020

Если вы планируете смену образа и прически, то лучше для начала обратиться к лунному календарю. Стричься нужно в благоприятные дни, чтобы правильно пустить энергию в свое тело. Ведь не секрет, что именно благодаря волосам мы способны хранить положительные или негативные эмоции. Читайте лунный календарь стрижек на декабрь 2020 года от Ярославы Федоровой и будьте здоровы, гармоничны и красивы. 

Благоприятные дни для стрижки волос в декабре 2020 года:

4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28 число. 

Неблагоприятные дни для стрижки волос в декабре 2020 года:

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 число.

Больше по теме: Гороскоп на ноябрь 2020 года от экстрасенсов СТБ: чего ждать каждому из знаков зодиака

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить