Гороскоп на 21 ноября 2020 года
Гороскоп на 21 ноября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому нужно сдерживать свои эмоции, а кто сможет реализовать все задуманные планы? Читайте гороскоп на 21 ноября от экстрасенсов СТБ.
Овен
Прекрасный день. Ваша уверенность поможет решить очень много проблем. Однако не стоит зазнаваться. Ситуация к вечеру может резко измениться.
Телец
Если вы проявите свои способности на работе и не станете опускать руки при первой же неудаче, вас ожидает ошеломительный успех. В личных отношениях все стабильно.
Близнецы
Вас будет ждать приятный бонус в виде неожиданных финансовых поступлений. Отложите эти деньги. Не стоит их транжирить. Даже если сильно хочется.
Рак
День несет испытания на гордыню и эгоизм. Ваша энергичность и целеустремленность могут быть неправильно поняты партнерами. Будьте осторожны в своих высказываниях.
Лев
Есть риск небольших недоразумений в родственниками. Постарайтесь держать эмоции под контролем и не обижайтесь на любое замечание. Найдите свой дзен!
Дева
Прекрасный день, чтобы начать ремонт. И пусть вас не смущает конец года. Вы все сможете и успеете, если грамотно спланируете все затраты.
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Весы
Ваша нервозность в субботу может достичь предела. Чтобы сгладить острые углы, постарайтесь держать под контролем все свои эмоции.
Скорпион
Вам стоит перестать раздавать советы направо и налево. Особенно, если вас об этом не просят. Из-за того, что вы не умеете держать язык за зубами, может произойти ссора с близким другом.
Стрелец
Спокойный день. Посвятите его своим родным. Проведите вечер вместе за просмотром фильма или настольными играми. Это сближает.
Козерог
Есть риск неприятных сюрпризов. Вы можете встретить человека, который в прошлом вам насолил. Звезды советуют игнорировать таких людей и не чувствовать за это вину.
Водолей
День благоприятен для прогулок, активного отдыха, смены обстановки. Быстренько вставайте с дивана и вперед к ярким впечатлениям.
Рыбы
Вы сможете в полной мере проявить все свои таланты или полностью осуществить задуманное. Только не сдавайтесь. Вперед, к мечте!