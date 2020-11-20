Гороскоп на 21 ноября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому нужно сдерживать свои эмоции, а кто сможет реализовать все задуманные планы? Читайте гороскоп на 21 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день. Ваша уверенность поможет решить очень много проблем. Однако не стоит зазнаваться. Ситуация к вечеру может резко измениться.

Телец

Если вы проявите свои способности на работе и не станете опускать руки при первой же неудаче, вас ожидает ошеломительный успех. В личных отношениях все стабильно.

Близнецы

Вас будет ждать приятный бонус в виде неожиданных финансовых поступлений. Отложите эти деньги. Не стоит их транжирить. Даже если сильно хочется.

Рак

День несет испытания на гордыню и эгоизм. Ваша энергичность и целеустремленность могут быть неправильно поняты партнерами. Будьте осторожны в своих высказываниях.

Лев

Есть риск небольших недоразумений в родственниками. Постарайтесь держать эмоции под контролем и не обижайтесь на любое замечание. Найдите свой дзен!

Дева

Прекрасный день, чтобы начать ремонт. И пусть вас не смущает конец года. Вы все сможете и успеете, если грамотно спланируете все затраты.

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Весы

Ваша нервозность в субботу может достичь предела. Чтобы сгладить острые углы, постарайтесь держать под контролем все свои эмоции.

Скорпион

Вам стоит перестать раздавать советы направо и налево. Особенно, если вас об этом не просят. Из-за того, что вы не умеете держать язык за зубами, может произойти ссора с близким другом.

Стрелец

Спокойный день. Посвятите его своим родным. Проведите вечер вместе за просмотром фильма или настольными играми. Это сближает.

Козерог

Есть риск неприятных сюрпризов. Вы можете встретить человека, который в прошлом вам насолил. Звезды советуют игнорировать таких людей и не чувствовать за это вину.

Водолей

День благоприятен для прогулок, активного отдыха, смены обстановки. Быстренько вставайте с дивана и вперед к ярким впечатлениям.

Рыбы

Вы сможете в полной мере проявить все свои таланты или полностью осуществить задуманное. Только не сдавайтесь. Вперед, к мечте!

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