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Гороскоп на 21 ноября 2020 года

20.11.2020

Гороскоп на 21 ноября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому нужно сдерживать свои эмоции, а кто сможет реализовать все задуманные планы? Читайте гороскоп на 21  ноября от экстрасенсов СТБ.

гороскоп

Овен 

Прекрасный день. Ваша уверенность поможет решить очень много проблем. Однако не стоит зазнаваться. Ситуация к вечеру может резко измениться. 

Телец 

Если вы проявите свои способности на работе и не станете опускать руки при первой же неудаче, вас ожидает ошеломительный успех. В личных отношениях все стабильно. 

Близнецы 

Вас будет ждать приятный бонус в виде неожиданных финансовых поступлений. Отложите эти деньги. Не стоит их транжирить. Даже если сильно хочется. 

Рак

День несет испытания на гордыню и эгоизм. Ваша энергичность и целеустремленность могут быть неправильно поняты партнерами. Будьте осторожны в своих высказываниях. 

Лев

Есть риск небольших недоразумений в родственниками. Постарайтесь держать эмоции под контролем и не обижайтесь на любое замечание. Найдите свой дзен!

Дева 

Прекрасный день, чтобы начать ремонт. И пусть вас не смущает конец года. Вы все сможете и успеете, если грамотно спланируете все затраты. 

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Весы 

Ваша нервозность в субботу может достичь предела. Чтобы сгладить острые углы, постарайтесь держать под контролем все свои эмоции. 

Скорпион 

Вам стоит перестать  раздавать советы направо и налево. Особенно, если вас об этом не просят. Из-за того, что вы не умеете держать язык за зубами, может произойти ссора с близким другом. 

Стрелец 

Спокойный день. Посвятите его своим родным. Проведите вечер вместе за просмотром фильма или настольными играми. Это сближает. 

Козерог 

Есть риск неприятных сюрпризов. Вы можете встретить человека, который в прошлом вам насолил. Звезды советуют игнорировать таких людей и не чувствовать за это вину.

Водолей 

День благоприятен для прогулок, активного отдыха, смены обстановки. Быстренько вставайте с дивана и вперед к ярким впечатлениям. 

Рыбы 

Вы сможете в полной мере проявить все свои таланты или полностью осуществить задуманное. Только не сдавайтесь. Вперед, к мечте!

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