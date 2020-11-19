Сегодня, 19 ноября, по всему миру отмечают Международный мужской день. Женщины поздравляют своих вторых половинок, братьев, отцов и друзей. Также во многих странах проходят тематические семинары, лекции и торжественные мероприятия. Как же оригинально поздравить сильную половину человечества сегодня?

Когда появился Международный мужской день?

Первыми, кто стал отмечать Международный мужской день, были жители островов Карибского моря. Еще в 1999 году местный профессор Джероме Тилуксингх предложил ввести дату 19 ноября как День всех мужчин. Поддержав его инициативу, власти Республики Тринидад и Тобаго сделали такой праздник ежегодным. Спустя время этот день стал международным и теперь отмечается во многих странах Азии, Европы и Америки.

Конечно, главным подарком для каждого мужчины сегодня будет тепло и ласка любимой женщины. Неотъемлемым атрибутом также станет праздничный стол и приятные пожелания для сильной половины человечества.

Социальная позиция Международного мужского дня

На сегодняшний день праздник отмечают в более 60 странах по всему миру. Главная цель Международного мужского дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин и к проблеме неравенства полов. Создатели праздника хотели обратить внимание людей на здоровье мужчин. Также они подчеркнули позитивное влияние мужчин на воспитание детей.

Мужчина в обществе играет важную роль, ведь он формирует будущее счастье и успех семьи. Так в Международный мужской день не забудьте поздравить самого сильного и любимого человека с праздником. И главное — скажите, что он особенный!

Редакция сайта stb.ua поздравляет всех мужчин с этим замечательным праздником и предлагает несколько вариантов оригинальных пожеланий в Международный мужской день.

С Международным днем мужским!

Пускай тебя все уважают,

Семьей своею будь любим.

И ничего пусть не мешает.

***

Успешным и веселым быть,

Ценить мгновенья жизни этой,

Про все заботы позабыть

И верить в добрые приметы!

Всем мужчинам: храбрым, сильным,

Деловым, красивым, стильным,

Искренним, надёжным, верным

И во всех делах примерным —

В этот день, без исключенья,

Посвящаем поздравленья.

Быть любимцами удачи

Пожелаем вам в придачу,

Бодрость духа не терять

И во всём преуспевать!

***

В Международный день мужчин

Желаю, чтоб тебе, любимый,

Для грусти не нашлось причин,

И был ты Господом хранимый,

Я благодарна ноябрю

За обретенный этот праздник

И говорю тебе – Люблю!

И счастлива – Ты мой избранник!

***

Сегодня праздник отмечает

Наш драгоценный сильный пол,

Мужчины любят спорт, охоту,

Рыбалку, женщин и футбол,

Желаем им, чтобы все это

Доступно было им всегда,

Пусть будут силы и достаток,

Пусть не болеют никогда!

***

Самый нежный, самый страстный,

И беспомощный, и властный,

И желанный, и чужой,

Осторожный и лихой.

Ты расчетливый и щедрый,

Может быть, немножко вредный.

Мой мужчина! Мой герой!

С праздником, мой дорогой!

***

Наши милые мужчины

Вы прекрасны и любимы,

Вы достойны похвалы,

Элегантны, удалы.

Вы — защитники, Вы — «Боги»,

Вам подвластны все дороги,

Вы умельцы, работяги,

Супер модные стиляги.

Пусть удача улыбнётся,

В жизни всё легко даётся,

И душевное тепло

С Вами будет заодно!

***

Сегодня день — величественных, сильных,

Сегодня день — наших родных мужчин,

Желаем в жизни Вам купюр обильных,

Не волноваться понапрасну, без причин.

Вы — наша гордость, доблесть и награда,

Желаем, чтобы Вам сопутствовал успех,

И на пути вмиг разрушались все преграды,

Везения, достатка, быть сильнее всех!

***

Я так хочу тебя поздравить…

Страниц не хватит для причин.

Коль кто и заслужил награду,

Так самый лучший из мужчин!

Ты самый смелый, сильный, словно

Спартанский воин, не шучу.

Всегда будь крут, наград достоин,

Пускай все будет по плечу!

***

Примите, все мужчины, поздравленье!

Пусть окружает вас повсюду благодать,

Пусть будут все успешными решенья,

Чтоб в жизни никогда не унывать.

Желаю мира, безупречного покоя,

Веселья, бодрости, добра.

Пусть жены радуют своею красотою

И дарят море бесконечного тепла.



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