Гороскоп на 20 ноября 2020 года
Гороскоп на 20 ноября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому нужно перестать видеть во всем негатив, а кто наконец-то дождался счастливого периода в жизни? Читайте гороскоп на 20 ноября от экстрасенсов СТБ.
Овен
В любой непонятной ситуации не теряйте самообладания. Ваша сила в вашей стойкости. Если возникнет необходимость, попросите помощи у близких.
Телец
В пятницу вы будете прямо-таки излучать энергию и жизненную силу. На вас равняются окружающие. С чем мы вас и поздравляем.
Близнецы
Вас ждет небольшой разговор с начальством. Будет проведена оценка вашей работы. Однако не стоит паниковать. Вполне вероятно, что вас похвалят.
Рак
Вам давно стоит проявить себя. Сколько можно сидеть тихо в углу и мечтать о повышении? Проявите смелость и упорство.
Лев
Вам стоит больше доверять людям. А еще смело говорить о своих желаниях, пусть даже себе самому. Начните с малого. А там время покажет.
Дева
Проявите себя с самой лучшей стороны. Так вы заставите начальство посмотреть на вас по-другому. А там дело и до повышения дойдет.
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Весы
Вас ожидает приятный день со множеством сюрпризов. Новое знакомство может перерасти в нечто большее. А там и до брака рукой подать.
Скорпион
Вы можете вести себя очень агрессивно по отношению к тем людям, которые делают вам замечания. Однако иногда стоит прислушаться к мнению со стороны.
Стрелец
Благодаря своей настойчивости вы можете добиться колоссальных успехов. Единственное, что вам мешает, это неуверенность в своих силах.
Козерог
Опасный день. Есть высокая вероятность крупных ссор и скандалов. Звезды советуют всячески контролировать свои эмоции. Так можно немного сгладить острые углы.
Водолей
Иногда вы воспринимаете мир через розовые очки. Но все же стоит взглянуть на него без прикрас и трезво оценить ситуацию.
Рыбы
Часто вы сами провоцируете скандалы, а потом еще и обижаетесь на окружающих за это. Постарайтесь держать свои эмоции под контролем.
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