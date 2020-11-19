Гороскоп на 20 ноября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому нужно перестать видеть во всем негатив, а кто наконец-то дождался счастливого периода в жизни? Читайте гороскоп на 20 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

В любой непонятной ситуации не теряйте самообладания. Ваша сила в вашей стойкости. Если возникнет необходимость, попросите помощи у близких.

Телец

В пятницу вы будете прямо-таки излучать энергию и жизненную силу. На вас равняются окружающие. С чем мы вас и поздравляем.

Близнецы

Вас ждет небольшой разговор с начальством. Будет проведена оценка вашей работы. Однако не стоит паниковать. Вполне вероятно, что вас похвалят.

Рак

Вам давно стоит проявить себя. Сколько можно сидеть тихо в углу и мечтать о повышении? Проявите смелость и упорство.

Лев

Вам стоит больше доверять людям. А еще смело говорить о своих желаниях, пусть даже себе самому. Начните с малого. А там время покажет.

Дева

Проявите себя с самой лучшей стороны. Так вы заставите начальство посмотреть на вас по-другому. А там дело и до повышения дойдет.

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Весы

Вас ожидает приятный день со множеством сюрпризов. Новое знакомство может перерасти в нечто большее. А там и до брака рукой подать.

Скорпион

Вы можете вести себя очень агрессивно по отношению к тем людям, которые делают вам замечания. Однако иногда стоит прислушаться к мнению со стороны.

Стрелец

Благодаря своей настойчивости вы можете добиться колоссальных успехов. Единственное, что вам мешает, это неуверенность в своих силах.

Козерог

Опасный день. Есть высокая вероятность крупных ссор и скандалов. Звезды советуют всячески контролировать свои эмоции. Так можно немного сгладить острые углы.

Водолей

Иногда вы воспринимаете мир через розовые очки. Но все же стоит взглянуть на него без прикрас и трезво оценить ситуацию.

Рыбы

Часто вы сами провоцируете скандалы, а потом еще и обижаетесь на окружающих за это. Постарайтесь держать свои эмоции под контролем.

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