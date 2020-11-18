Гороскоп на 19 ноября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит прекратить подозревать окружающих во вселенском заговоре, а кто может расслабиться и наслаждаться жизнью? Читайте гороскоп на 19 ноября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы немного расфокусированы. Вам будет очень сложно собраться. Звезды советуют не заморачиваться и разрешить себе слабину. Вы не робот.

Телец

Вас ожидает весьма удачное утро. Смело планируйте важные встречи и переговоры. Звезды сулят вам эмоциональный подъем.

Близнецы

Чтобы добиться успеха, вам стоит проявить упорство и настойчивость. Не опускайте руки после первой неудачи. Все получится. Нужно немного времени.

Рак

Ваш козырь в четверг — умение коммуницировать с людьми. Вам удастся склонить на свою сторону даже самого ярого противника. Воспользуйтесь этим в своих целях.

Лев

Иногда вы вините других в своих неудачах. А все потому, что хотите получить результат немедленно. Вам стоит научиться ждать.

Дева

Этот день вам стоит посвятить общению. Звезды советуют отказаться от крупных покупок и инвестиций. Иначе можно потерять большую сумму денег.

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Весы

Чтобы избежать конфликтов и споров, звезды советуют не пороть горячку и научиться слушать окружающих людей. Мир не настроен против вас. Это иллюзия.

Скорпион

Очень удачный день. Вас будет сопровождать удача. Так что смело беритесь за реализацию самых амбициозных планов. У вас все получится.

Стрелец

Из-за вашей мнительности вы часто попадаете в неприятные ситуации. Чтобы исправить это, перестаньте подозревать всех и каждого. Мир не настолько плохой.

Козерог

Вам предстоит справиться с небольшими неприятностями. Однако благодаря оптимизму вы мгновенно решите все вопросы, которые возникнут. А их будет много.

Водолей

Вы очень спешите побыстрее закрыть все дела и вопросы. Однако иногда стоит просто отпустить ситуацию. И дело само наладится.

Рыбы

День начнется с приятного сюрприза. В четверг вам повезет. Так воспользуйтесь этим по полной. Живите в свое удовольствие. Вы заслужили.

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