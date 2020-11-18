Гороскоп на 19 ноября 2020 года
Гороскоп на 19 ноября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит прекратить подозревать окружающих во вселенском заговоре, а кто может расслабиться и наслаждаться жизнью? Читайте гороскоп на 19 ноября 2020 года от экстрасенсов СТБ.
Овен
Вы немного расфокусированы. Вам будет очень сложно собраться. Звезды советуют не заморачиваться и разрешить себе слабину. Вы не робот.
Телец
Вас ожидает весьма удачное утро. Смело планируйте важные встречи и переговоры. Звезды сулят вам эмоциональный подъем.
Близнецы
Чтобы добиться успеха, вам стоит проявить упорство и настойчивость. Не опускайте руки после первой неудачи. Все получится. Нужно немного времени.
Рак
Ваш козырь в четверг — умение коммуницировать с людьми. Вам удастся склонить на свою сторону даже самого ярого противника. Воспользуйтесь этим в своих целях.
Лев
Иногда вы вините других в своих неудачах. А все потому, что хотите получить результат немедленно. Вам стоит научиться ждать.
Дева
Этот день вам стоит посвятить общению. Звезды советуют отказаться от крупных покупок и инвестиций. Иначе можно потерять большую сумму денег.
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Весы
Чтобы избежать конфликтов и споров, звезды советуют не пороть горячку и научиться слушать окружающих людей. Мир не настроен против вас. Это иллюзия.
Скорпион
Очень удачный день. Вас будет сопровождать удача. Так что смело беритесь за реализацию самых амбициозных планов. У вас все получится.
Стрелец
Из-за вашей мнительности вы часто попадаете в неприятные ситуации. Чтобы исправить это, перестаньте подозревать всех и каждого. Мир не настолько плохой.
Козерог
Вам предстоит справиться с небольшими неприятностями. Однако благодаря оптимизму вы мгновенно решите все вопросы, которые возникнут. А их будет много.
Водолей
Вы очень спешите побыстрее закрыть все дела и вопросы. Однако иногда стоит просто отпустить ситуацию. И дело само наладится.
Рыбы
День начнется с приятного сюрприза. В четверг вам повезет. Так воспользуйтесь этим по полной. Живите в свое удовольствие. Вы заслужили.
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