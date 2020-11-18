Что посмотреть в декабре 2020 года в кино? Декабрь приготовил для всех киноманов немало стоящих и даже легендарных картин. Устраивайтесь поудобнее, запасайтесь вкусняшками и знакомьтесь с кинопремьерами на декабрь 2020! О лучших новинках кино декабря читайте и смотрите трейлеры в нашей подборке.

Проклятие монахини Роуз



3 декабря

После окончания Первой мировой войны молодую девушку, всю семью которой жестоко убил её же отец, отправляют в монастырь. Проходит время, девушка растет и осознает, что демоны, которые свели с ума её отца, последовали в монастырь за ней.

Трое



5 декабря

Популярный телеведущий Александр Сашин идет на дно — то есть в прямом смысле топится со своей наградой, потому что все достало. На выручку ему приходит экскурсовод и начинающая поэтесса Вероника Гущина, с которой у него начинается бурный, но платонический роман. Жена Сашина — веб-психолог Злата Ямпольская — сначала ни о чем не догадывается, а когда все поймет, начнется настоящий менаж а труа.

У нового фильма Анны Меликян есть формалистский прием: в кадре мы видим только трех актеров, все остальные (среди которых есть и известные артисты) либо остаются за кадром, либо находятся в расфокусе, либо оказываются обрезаны по шею. Таким образом, режиссер как бы хочет сконцентрироваться на истории трех людей.

Избави нас от лукавого



17 декабря

Наемный убийца оказывается в тяжелой ситуации. Он понимает, что на него хотят повесить резонансное дело, связанное с похищением. Не желая отвечать за то, что он не совершал, герой отправляется в Таиланд вместе со своим напарником. Здесь он намерен провести собственное расследование и поймать настоящего преступника. Однако он не подозревает о том, что на него охотится другой киллер. Мужчина одержим местью, поскольку герой убил его брата. Теперь он не остановится ни перед чем, пока не лишит жизни убийцу родного человека. Совсем скоро им предстоит сойтись в смертельной схватке, итог которой предсказать просто невозможно…

Дублерша



3 декабря

Известная комедийная актриса Кэнди попадается на неуплате налогов, и за это ее привлекают к общественным работам. Чтобы избежать наказания, она нанимает дублершу Паулу, внешне очень похожую на нее. Непритязательная помощница соглашается подменять кинодиву во всех неприятных и стрессовых ситуациях, но постепенно крадет у Кэнди ее карьеру, ее парня, всю ее прежнюю жизнь.

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