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Поздравления с Днем студента 2020 в стихах и картинках

17.11.2020

Сегодня – 17 ноября – отмечают Международный день солидарности студентов. Этого праздника с нетерпением ждет вся молодежь! Поэтому редакция STB.UA, вспоминая свои студенческие годы и саму историю этого знаменательного дня, сделала подборку поздравлений. Подробнее – в материале. 

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день студента

В это воскресенье, 17 ноября, в Украине студенты отметят свой праздник. Наконец-то можно просто отдохнуть от учебы и расслабиться. Кроме этого, важно не забывать сами корни, почему этот праздник вообще появился на свет. Дату для праздника выбрали в память о чешских студентах, которые были убиты нацистами-оккупантами во время протестной акции в 1939 году.  17 ноября немцы арестовали более тысячи студентов в Праге  активистов казнили, а всех остальных отправили в концлагерь.

И возвращаясь к поздравлениям! Наверное, самые веселые и деятельные времена в жизни человека, это студенческие годы, годы свершений, влюбленностей, порывов и разочарований. Каждый день несет что-то новое, необычное, свежее в восприятии. И не беда, даже если уже и не студент вовсе, главное внутри не потерять ту нить, что связывает воедино студенческое братство.

Поздравления с Международным днем студента в стихах

***

Поздравляю с Днем студента!
Больше памятных моментов,
Жизни лёгкой, беззаботной,
Чтобы спать, сколько угодно,
Чтоб зачёты — автоматом,
Курсовых без плагиата,
Чтоб экзамены сдавались,
А в зачётке красовались
Только высшие из баллов,
Чтобы год прошёл на славу!

***

Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,
У доски — как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях — креатив.

***

В зачётке будет пусть «отлично»
И все предметы — «автомат»,
Чтоб с благодарностью лишь лично
Тебя встречал бы деканат.

Чтоб эта жизнь студента вечно
Казалась будто сладкий сон…
И чтоб в конце учёбы этой
В руках был красный твой диплом!

Поздравления с Международным днем студента в картинках

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