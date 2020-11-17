Сегодня – 17 ноября – отмечают Международный день солидарности студентов. Этого праздника с нетерпением ждет вся молодежь! Поэтому редакция STB.UA, вспоминая свои студенческие годы и саму историю этого знаменательного дня, сделала подборку поздравлений. Подробнее – в материале.

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В это воскресенье, 17 ноября, в Украине студенты отметят свой праздник. Наконец-то можно просто отдохнуть от учебы и расслабиться. Кроме этого, важно не забывать сами корни, почему этот праздник вообще появился на свет. Дату для праздника выбрали в память о чешских студентах, которые были убиты нацистами-оккупантами во время протестной акции в 1939 году. 17 ноября немцы арестовали более тысячи студентов в Праге – активистов казнили, а всех остальных отправили в концлагерь.

И возвращаясь к поздравлениям! Наверное, самые веселые и деятельные времена в жизни человека, это студенческие годы, годы свершений, влюбленностей, порывов и разочарований. Каждый день несет что-то новое, необычное, свежее в восприятии. И не беда, даже если уже и не студент вовсе, главное внутри не потерять ту нить, что связывает воедино студенческое братство.

Поздравления с Международным днем студента в стихах

***

Поздравляю с Днем студента!

Больше памятных моментов,

Жизни лёгкой, беззаботной,

Чтобы спать, сколько угодно,

Чтоб зачёты — автоматом,

Курсовых без плагиата,

Чтоб экзамены сдавались,

А в зачётке красовались

Только высшие из баллов,

Чтобы год прошёл на славу!

***

Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,

У доски — как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях — креатив.

***

В зачётке будет пусть «отлично»

И все предметы — «автомат»,

Чтоб с благодарностью лишь лично

Тебя встречал бы деканат.

Чтоб эта жизнь студента вечно

Казалась будто сладкий сон…

И чтоб в конце учёбы этой

В руках был красный твой диплом!

Поздравления с Международным днем студента в картинках

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