Гороскоп на 18 ноября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кто должен обратить внимание на свое эмоциональное состояние, а кому стоит взглянуть страхам в глаза? Читайте гороскоп на 18 ноября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вам стоит задуматься над своим будущим. Действительно ли вы занимаетесь тем, чем хотите. 18 ноября — идеальный день, чтобы сменить вид деятельности.

Телец

В первой половине дня есть вероятность ссор. Некоторые люди вас раздражают. И вы их — тоже. Чтобы избежать конфликтов, просто промолчите.

Близнецы

Чтобы добиться отличных результатов, одного везения мало. Нужно еще хорошенько потрудиться. Проявите упорство. Поверьте, вам воздастся.

Рак

Вы можете столкнуться с серьезными неприятностями ― обманом, потерями и провокациями. Берегите нервы, иначе могут обостриться старые болезни.

Лев

В среду вам улыбнется удача: вы сможете решить вопрос, который не давал вам покоя последние несколько месяцев. Звезды советуют не вестись на провокации.

Дева

Придержите лошадей. Ваша чрезмерная активность и желание быть первыми иногда мешают и раздражают окружающих. Терпение ― ваш козырь. Так воспользуйтесь им.

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Весы

Вам нужно уделить больше времени своим близким и родственникам. Позвоните родителям. Возможно, вам стоит заглянуть к ним в гости и помочь по дому.

Скорпион

Вам стоит проявить больше упорства. Под лежачий камень вода не течет. Так что не ждите, когда проблемы решаться сами собой.

Стрелец

Стоит отложить заключение соглашений и крупные траты. Есть угроза краж и мелких потерь. Звезды советуют совсем не ходить по магазинам. Нужно переждать.

Козерог

Козерогов ждет приятное знакомство. Также на вашем пороге может оказаться давний знакомый, который поможет решить некоторые вопросы.

Водолей

Возможны неожиданные проблемы со здоровьем. Откажитесь от крайностей в работе и в личной жизни. Звезды советуют не гнать лошадей, а присмотреться и подождать. Время на вашей стороне.

Рыбы

Когда вам захочется убежать от проблем, подумайте, не сделаете ли вы себе тем самым хуже. Посмотрите своим страхам в глаза. Время пришло.

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