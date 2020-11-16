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«Продается дом с собакой»: анонс 1―2 серий

16.11.2020

Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 1 и 2 серии романтического сериала «Продается дом с собакой». Читайте анонс 1―2 серий фильма «Продается дом с собакой» прямо сейчас! 

Полина в один момент остается без возлюбленного, работы и съемной квартиры. Это огорчает ее гораздо больше, чем известие о смерти отца, на которого она обижена с детства и с которым не общалась последние пять лет. Полина едет на малую родину, чтобы поскорее продать его дом, вернуться и снова завоевать свое место под солнцем в большом городе.

Но именно в отцовском доме героиня осознает, как ошибалась насчет своей семьи. Там же девушку ждет и судьбоносное знакомство с врачом-ветеринаром Валерием. Дадут ли они шанс друг другу на взаимные и искренние чувства или же вернутся в прежнюю жизнь?

Режиссер: Тарас Дударь.

В ролях: Антон Батырев, Зоряна Марченко, Михаил Досенко, Юлия Врублевская, Людмила Загорская. 

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