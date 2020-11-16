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Гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака от Яны Пасынковой

16.11.2020

2020 год – это год Крысы, который предвещает нам много радостных событий. Но чтобы их заполучить, придется немало постараться. Согласно календарю, этот год должен быть урожайным и богатым. А что пророчат звезды каждому знаку зодиака в 2020 году, рассказала Яна Пасынкова.

Овны

В 2020 году Овны должны поступать по зову чести и совести, именно такой урок заложен представителям этого знака зодиака на этот год. Будете справедливы — и мир отблагодарит вас по достоинству! Отличное время для повышения квалификации или оформления своего бизнеса!

Тельцы

Довольствоваться малым и проявлять милосердие — вот значимый урок для вас! Настоящий всплеск самопожертвования и эмпатии будет наблюдаться у всех Тельцов! И ваше доброе сердце принесёт вам ответную помощь и море благодарности!

Близнецы

Лучшими помощниками 2020 года станут Близнецы! Они с легкостью могут спасти ваш финансовый отчёт или предстоящий экзамен! Не забывайте при этом хвалить Близнецов и щедро благодарить их!

Раки

Год Крысы подарит Ракам безумное количество новых знакомств. И задача года: хоть одно такое полезное знакомство использовать в своих профессиональных целях! Прекрасное время для создания интернет-магазина или сайта!

Весы

Год заживления душевных ран и прощения старых обид! Всё самое плохое уже позади, но только лишь прощение поможет вам жить спокойно и достойно! Также будут способствовать душевному спокойствию путешествия и новый вид деятельности!

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Девы

Год 2020 для всех Дев будет проверкой на вшивость. Мир будет показывать вам ваши пороки и темные стороны. Ложь, жадность, наглость, лень, похоть и многие другие качества вы станете замечать сами за собой. Начнете ли вы принимать себя таким или побеждать свои пороки это решать вам! Кто победит себя самого, станет неуязвимым!

Львы

Каждому Льву высшие силы подготовят ситуацию, которая раскроет их как самых заботливых и стрессоустойчивых! Это могут быть проблемы со здоровьем или бытовые неурядицы. Помните, что бы ни случилось, у вас достаточно сил всё преодолеть!

Стрельцы

Самый благоприятный год для смены профессии и своего внешнего вида! Словно по зову сердца каждый Стрелец захочет поменять цвет волос, похудеть или наконец заняться лечением и вести здоровый образ жизни!

Скорпионы

Самые расчетливые и прагматичные представители зодиакальной системы! Никаких эмоций — они будут сбивать с пути! К любому вопросу подходите с холодным рассудком, и тогда все ваши материальные планы будут реализованы!

Козероги

Вам захочется взяться за несколько дел одновременно, быть сразу в трёх местах! И жизненные силы первые полгода будут позволять вам быть везде и сразу! На другую половину года, когда энтузиазм немного угаснет, смело зовите на помощь друзей! Благо, они у вас настоящие!

Водолеи

Девиз для вас на 2020 год: нет ничего невозможного! Из любой ситуации вы будете искать выход не только для себя, но и для огромного количества окружающих. Подобно самому Соломону, вы сможете находить решения там, где другие его не видят. Никому не получится обвести вас вокруг пальца — каждый получит по справедливости!

Рыбы

В 2020 году трудолюбивые Рыбки будут собирать плоды своих стараний! Вы уже достаточно сделали в прошлом году для того, чтобы ваши усилия были вознаграждены!

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