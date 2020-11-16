Гороскоп на 17 ноября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому нужно придержать свои эмоции, а кого ждет удачный день? Читайте гороскоп на 17 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овнам стоит быть более внимательными к близким людям. Есть риск серьезных ссор. Однако, если вы сможете погасить негатив и эмоции, то скандала удастся избежать.

Телец

Тельцам лучше посвятить день решению мелких бытовых проблем. У вас накопилось много работы, закрыть которую стоит немедленно.

Близнецы

Во вторник вас ожидает творческий подъем. Вы с легкостью воплотите в реальность все задуманное и даже можете сотворить шедевр.

Рак

Напряженный день, поскольку придется тратить время и силы на нерешенные проблемы в отношениях с коллегами или близкими людьми. Постарайтесь проявить гибкость.

Лев

Вы все принимаете слишком близко к сердцу. Из-за этого можете накрутить себя так, что испортите день не только себе, но и близким людям.

Дева

Звезды советуют обратить особое внимание на поведение некоторых коллег. Конкуренты явно задумали подставу. Будьте бдительны.

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Весы

Этот день можно делить на две половины: неудачную первую и удачную вторую. Постарайтесь не обращать внимания на мелкие неурядицы. Так вы сохраните себе нервы.

Скорпион

Во вторник вероятны конфликты как на работе, так и дома. Чтобы уйти от скандалов, звезды рекомендуют не вступать в споры. Все равно правда на вашей стороне.

Стрелец

Звезды советуют поберечь свои финансы. Возможны небольшие трудности. Так что лишние деньги пригодятся.

Козерог

Вас ждет серьезный разговор с начальством. Однако независимо от его исхода вечером вы получите поддержку от любимого человека или близкого друга.

Водолей

Прекрасный день. Вас повсюду будет сопровождать везение и положительная атмосфера. Вы успеете многое сделать, и подогнать хвосты в том числе.

Рыбы

Нерешенные проблемы или невыполненные обязательства потребуют от вас максимальной активности и быстроты реакции. Не откладывайте дела на потом.

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