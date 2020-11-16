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Гороскоп на 17 ноября 2020 года

16.11.2020

Гороскоп на 17 ноября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому нужно придержать свои эмоции, а кого ждет удачный день? Читайте гороскоп на 17 ноября от экстрасенсов СТБ.

гороскоп

Овен 

Овнам стоит быть более внимательными к близким людям. Есть риск серьезных ссор. Однако, если вы сможете погасить негатив и эмоции, то скандала удастся избежать. 

Телец 

Тельцам лучше посвятить день решению мелких бытовых проблем. У вас накопилось много работы, закрыть которую стоит немедленно. 

Близнецы 

Во вторник вас ожидает творческий подъем. Вы с легкостью воплотите в реальность все задуманное и даже можете сотворить шедевр. 

Рак

Напряженный день, поскольку придется тратить время и силы на нерешенные проблемы в отношениях с коллегами или близкими людьми. Постарайтесь проявить гибкость. 

Лев

Вы все принимаете слишком близко к сердцу. Из-за этого можете накрутить себя так, что испортите день не только себе, но и близким людям. 

Дева 

Звезды советуют обратить особое внимание на поведение некоторых коллег. Конкуренты явно задумали подставу. Будьте бдительны. 

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Весы 

Этот день можно делить на две половины: неудачную первую и удачную вторую. Постарайтесь не обращать внимания на мелкие неурядицы. Так вы сохраните себе нервы. 

Скорпион 

Во вторник вероятны конфликты как на работе, так и дома. Чтобы уйти от скандалов, звезды рекомендуют не вступать в споры. Все равно правда на вашей стороне. 

Стрелец 

Звезды советуют поберечь свои финансы. Возможны небольшие трудности. Так что лишние деньги пригодятся. 

Козерог 

Вас ждет серьезный разговор с начальством. Однако независимо от его исхода вечером вы получите поддержку от любимого человека или близкого друга. 

Водолей 

Прекрасный день. Вас повсюду будет сопровождать везение и положительная атмосфера. Вы успеете многое сделать, и подогнать хвосты в том числе. 

Рыбы 

Нерешенные проблемы или невыполненные обязательства потребуют от вас максимальной активности и быстроты реакции. Не откладывайте дела на потом. 

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