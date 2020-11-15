Как правильно начать и завершить грядущую неделю? Кого ждут кардинальные перемены? Читайте подробный астрологический прогноз в гороскопе на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Гороскоп на неделю — Овен

На этой неделе вы, наконец, сможете осуществить многие свои планы. Более того, произойдет это как по волшебству. Близкие будут обеспечивать хорошее настроение и веселое времяпрепровождение. Неделя начинается многообещающе, особенно в любви.

Гороскоп на неделю — Телец

Тельцов ждут счастливые события. Прежде всего, вы будете с нетерпением ожидать выходных. Ваш партнер готовит что-то грандиозное. Вы среди счастливчиков этой недели. Многие вещи сами попадут вам в руки. Но! Не принимайте дальновидных решений в это время.

Гороскоп на неделю — Близнецы

На этой неделе будут происходить довольно странные вещи. Даже если они прямо на вас не влияют, вы должны позволить себе увлечься новым видом деятельности. Не игнорируйте позитивную энергию, а черпайте ее от хобби. В любви и на работе все становится лучше с каждым днем. Это главное, что нужно помнить с понедельника.

Гороскоп на неделю — Рак

Вас ждет неделя, полная сюрпризов! Звезды полностью поддерживают вас и продвигают ваши проекты. Близкие друзья принесут в вашу жизнь глоток свежего воздуха. Вы ощутите себя снова задорным и заряженным на позитив человеком. К концу недели все станет на свои места, а вы — научитесь отдыхать полноценно!

Гороскоп на неделю — Лев

Удача не свалится вам на голову, но ваша энергия и хороший инстинкт будут вести вас всю неделю. В среду получите знаковый сигнал, чтобы вы осмелились снова рискнуть. Можно много планировать. У вас также есть много новых идей, которые хорошо воспринимаются другими, особенно в вашей работе.

Гороскоп на неделю — Дева

На этой неделе вас будут баловать звезды. Вся космическая энергия хочет исполнить ваши желания. Важно, чтобы вы верили в себя и знали, чего хотите. Особенно ждите выходных. В эти дни события будут набирать немыслимых оборотов и вы поверите в чудеса. Или просто в везение.

Гороскоп на неделю — Весы

Весы, можете гордиться собой. Вы будете блестяще решать даже самые сложные задачи, что повысит вашу уверенность в себе. Просто необходимо убедиться, что вы действительно продумали свои планы. Вы также передаете окружающим положительные эмоции и всегда прислушиваетесь к заботам других. Но будьте осторожны в четверг и пятницу. Берегите здоровье.

Гороскоп на неделю — Скорпион

Безусловно, это будет одна из самых продуктивных недель в году. Мир буквально у ваших ног, любая дверь открыта для вас. Воспользуйтесь этим прекрасным звездным шансом, верьте в свою удачу и используйте ее по максимуму! Личная жизнь стабильна. На нее не следует отвлекаться. У вас прекрасный понимающий партнер.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Стрельцы, на этой неделе могут случиться маленькие и большие чудеса. Но чтобы ничего не пропустить, постарайтесь начинать утро пораньше. Также не отказывайтесь от дополнительного заработка, рассматривайте новые проекты. К концу недели вас ждет финансовая прибыль!

Гороскоп на неделю — Козерог

Всю неделю вы можете быть расслабленным. Попробуйте откинуться на кресле и помечтать. С финансами дела снова идут хорошо. Но постарайтесь не совершать лишних покупок. Деньги любят счет. И вы это прекрасно знаете. Поэтому все приобретения перенесите на другой раз, а именно на следующую неделю.

Гороскоп на неделю — Водолей

Вы полны сил, что делает вас победителем автоматически. Ваш упорный труд, ваша смекалка и радость от того, что вы сейчас планируете, позволяют генерировать новые идеи. Водолеи извлекают выгоду из ничего. Так держать! В середине недели может показаться, что все рушится. Однако это не так. В этот момент главное не сдаваться.

Гороскоп на неделю — Рыбы

В работе, в любви, в повседневной жизни, а также в финансовой сфере все развивается позитивно. Все на подъеме. Разве это не повод для праздника? В конце недели стоит поужинать с семьей, сделать приятные сюрпризы, тем самым обменяться положительной энергией.

Читайте нас также в Viber и Telegram