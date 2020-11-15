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Гороскоп на 16 ноября 2020 года от экстрасенсов СТБ

15.11.2020

Начинайте неделю правильно! Для этого достаточно прочесть астрологический прогноз от экстрасенсов СТБ. Подробный гороскоп на 16 ноября 2020 года — в материале. 

Овен

Будьте бдительнее. В последнее время слишком много рассеянности и невнимательности. Следите за тем, что происходит в вашей жизни. Особенно в личной.

Телец  

Не грустите. Да, этот день эмоционально сложный. Но Тельцы обладают невероятной способностью собраться и утешить близкого. Вскоре все стабилизируется и станет на свои места. 

Близнецы

Прислушивайтесь к своей интуиции. У Близнецов очень развито чутье, которое помогает делать правильный выбор в спорных вопросах. 

Рак

Вы забываете о своих обязанностях. Хватит откладывать все на потом. В один момент бесконечное количество дел свалится вам на голову. Этот момент уже близок.

Лев

Львам явно не хватает романтики. Признайтесь в этом своему партнеру, не бойтесь говорить и обсуждать насущные проблемы. 

Девы

Отвлекитесь от работы. Вечер необходимо провести с любимым человеком, чтобы наполниться положительной энергией на всю неделю. 

Весы

Не бойтесь брать на себя ответственность. Вы слишком несмелы в принятии решений, постоянно советуетесь и ищете поддержки. Но никто лучше вас не проживет этот период.

Скорпион

Утро начнется с приятных известий. Откуда столько поклонников? Неужели вы начали впускать в жизнь новых людей? Невооруженным глазом видно, что Скорпионы сияют.

Стрелец 

Займитесь собой. Посмотрите в зеркало и объективно оцените, что вас не устраивает. Спортом можно заниматься и в домашних условиях, если страдаете от пары лишних килограммов. 

Козерог

Вы сомневаетесь, правильно ли поступаете. Однако необходимо помнить, что пока вы не начнете действовать, ничего не изменится в вашей жизни. Даже если вы ошибетесь, это позволит идти дальше, а не стоять на месте.

Водолей 

Семья — это ваш источник энергии. Но не забывайте не только получать, но и давать что-то взамен. Проведите вечер в кругу близких. Им нужно получить от вас внимание.

Рыбы

Рыбы в предвкушении чего-то грандиозного. Радости нет предела. Отличное состояние, чтобы начать новое дело и взяться за проработку плана. Не упустите такую возможность. 

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